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رياضة

الأولمبية: هذا موعد قرار شهد سعيد ونتوقع هذه الميداليات بباريس

شهد سعيد
شهد سعيد

أكد ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن وقت الحادث بين شهد سعيد وجنة عليوة يوم 28 أبريل كان في مرحلة عدم استقرار للجنة وقتها، مشيرًا إلى أن القرار كان يجب أن يكون على قدر الحدث، لكن تم إيقاف شهد لاعبة الدراجات سنة محليًا وهو إدانة واحدة، وسوف يتم إعادة دراسة الأمر وفقًا للوائح والقوانين.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "لابد أن يكون القرار وفقًا للميثاق الأولمبي، وعقدنا اجتماعًا مؤخرًا للجنة واتفقت مع الأعضاء بأن يكون الاجتماع مفتوحا، وسنقوم بتشكيل لجنة والإعلان عن أسمائها غدا، وسنقعد اجتماعا مع وجيه عزام رئيس اتحاد الدراجات وسوف نتخذ القرارات وفقًا للقانون وقد نقوم باستدعاء اللاعبتين".

وأضاف: "لا أريد استباق الأحداث، والرياضة أخلاق في المقام الأول بعيدًا عما يثار حاليا من انتقادات واسعة، وأنا في الاتحاد الدولي للسباحة على سبيل المثال يكون بنود في اللوائح منها بند "العنف والوحشية" وقد يتم الإيقاف لمدة 4 مباريات أو عقوبات أكبر، وحدث ذلك في مباريات كرة الماء، واللائحة الخاصة بنا يتم تطبيقها بشكل فوري".

وواصل: "وزير الرياضة منح توجيهات للجنة الأولمبية، وقمنا بإبلاغه بالقرارات التي تم اتخاذها، ولدينا لجنة القيم في اللجنة الأولمبية، وطالما اتحاد الدراجات اتخذ عقوبات معينة قد يكون القرار فيه عوار قانوني، ومن حق لجنة القيم تعديل القرار وفقًا للوائح، ولدينا مستشارين على أعلى مستوى وسيقومون باتخاذ القرار الأصوب".

وأكمل: "لابد أن تفوز الأخلاق في النهاية، ونحن نعاني من ضغط شديد في اللجنة الأولمبية قبل المشاركة في الأولمبياد، وهدفنا حاليا الاستعداد بقوة قبل السفر، وتجهيز كل اللاعبين من أجل خوض المنافسات".

ميداليات لمصر في الأولمبياد

وأتم: "نتوقع من 7 إلى 11 ميدالية لمصر في الأولمبياد، ولدينا أمل كبير في فريق كرة القدم، وقمنا بانهاء إجراءات سفرهم خلال الساعات الماضية إلى فرنسا".

 

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ياسر إدريس اللجنة الأولمبية شهد سعيد جنة عليوة اتحاد الدراجات الأولمبياد

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