الدنيا ما فيهاش أمان، قصة شاب هدد حبيبته بنشر صورها ومحادثاتها معه على مواقع التواصل، والنيابة تحيله إلى الجنايات

أحال المستشار خالد المتناوي المحامي العام الأول لنيابات بني سويف، الشاب "أ. م. ع. ر" ٣٠ عامًا، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، مقيم بقرية تابعة لـ مركز بني سويف إلى محكمة الجنايات، وسرعة ضبط وإحضار المتهم بسبب تهديده فتاة جامعية بنشر صورها وزملائها على شبكة التواصل الاجتماعي في حالة عدم الاستجابة له في القيام بعلاقة غير شرعية معها.

تحقيقات النيابة العامة ببني سويف

وكانت تحقيقات النيابة العامة ببني سويف كشفت عن قيام المتهم بتهديد المجني عليها وتدعى "ن.أ.م" طالبة جامعية بكتابة ما دار بينهما عن طريق محادثات بتطبيق الرسائل والمحادثات "واتساب" بإفشاء أمور خادشة بالشرف وهي نشر صورها ومقاطع مصورة لها بين زملائها وطلبة الجامعات وكان ذلك التهديد مصحوبًا بطلب مواقعتها جنسيًّا نظير عدم نشر تلك الصور والمقاطع.

وأضافت التحقيقات أن المتهم تعمد مضايقة المجني عليها بإساءة استخدامه أحد أجهزة الاتصالات اللاسلكية بأن تعرض لها بإرسال عدة رسائل خاصة على تطبيق الرسائل والمحادثات "واتس آب" تتضمن أمورًا جنسية تمس سمعتها وشرفها وأرسل بكثافة على حساب المجني عليها بتطبيق الرسائل والمحادثات "واتس آب" العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقتها واعتدى على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها.

وذلك بأن نقل من خلال المحادثات الخاصة التي دارت بينهما صورًا لها أرسلتها الأخيرة إليه حال بداية تعارفهما ثم هددها بإذاعة تلك الصور ونشرها بغير رضائها لحملها على الانصياع لطلبه وإقامة علاقة جنسية معه وأكدت المجنى عليها فى تحقيقات النيابة أن المتهم هددها بفضحها فى حالة عدم الاستجابة لمطالبة السيئة وأنها تخشى على سمعتها.

المحامي العام الأول لنيابات بني سويف

وكانت النيابة العامة قد حققت فى القضية رقم 14702 لسنة 2024 لسنة جنايات مركز بني سويف وأمر المستشار خالد المتناوي المحامي العام الأول لنيابات بني سويف عقب العرض والاطلاع على الأوراق على منظومة العدالة الجنائية وإنفاذ القانون، بإحالة المتهم لمحكم الجنايات.

