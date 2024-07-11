الخميس 11 يوليو 2024
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محافظات

هبوط أرضي محدود بمدخل كوبري صفط راشين ببني سويف

هبوط أرضي بكوبري
هبوط أرضي بكوبري صفط راشين ببني سويف، فيتو

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الخميس، هبوطا أرضيا مفاجئا محدودا بقرية بدهل التابعة لمركز ببا، جنوب المحافظة، على كوبري صفط راشين بطريق «سمسطا - سدس». 

 

هبوط أرضي محدود بكوبري صفط راشين

 

هبوط أرضي بكوبري صفط راشين ببني سويف 

ومن جانبه كلّف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، بمتابعة الإجراءات والخطوات اللازمة، حيال الهبوط الأرضى، للوقوف على أسبابه وبحث تنفيذ الاجراءات والحلول الواجبة في هذا الشأن.

 

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ في هذا الجانب انتقل السكرتير العام المساعد بمحافظة بني سويف، لموقع الهبوط المفاجئ في المنطقة المحيطة بكوبري صفط راشين أمام حديقة الوحدة المحلية لقرية بدهل على الطريق المؤدي إلى قرية سدس، حيث تم معاينة الوضع على الطبيعة وفي حضور المختصين من الوحدة المحلية والطرق والكباري  والمرور وتبين حاجة خرسانة الكوبري لأعمال صيانة وترميم لأحد الأجزاء المتهالكة.

 

هبوط أرضي محدود بكوبري صفط راشين

 

إجراءات احترازية لهبوط كوبري صفط راشين ببني سويف 

وأشار السكرتير العام المساعد بـ محافظة بني سويف، إلى تواصله مع المحافظ ومتابعة المستمرة للإجراءات المنفذة، حيث تم عمل حواجز بموقع الهبوط "كإجراء احترازي" لتأمين الحركة المرورية بمحيط الجزء الهابط، واستدعاء المختصين لدراسة الوضع على أرض الواقع والاتفاق على تنفيذ الإجراءات الحلول المناسبة فنيًا، مع التأكيد على قيام المرور بالإشراف والمتابعة على تيسير الحركة المرورية بمحيط الأعمال.

 

رافق السكرتير العام المساعد بمحافظة بني سويف، كل من: المحاسب نشأت معبد رئيس مركز ومدينة سمسطا، ومسؤولو هيئة الطرق والكباري وإدارة الأزمات والمرور.

 

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