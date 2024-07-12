الجمعة 12 يوليو 2024
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تفاصيل مشروع ضخ المياه لتوسعات العبور الجديدة

خط المياه
خط المياه

كشف الدكتور المهندس  أحمد إسماعيل جبر رئيس جهاز العبور الجديدة عن مشروع عدايه الدفع الموجه أسفل طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي قطر خارجي 315مم لتغذية المياه الي الشريط الخدمي والمساحات المضافة بمساحه 360 فدان بمدينه العبور الجديدة وذلك من خط المياه بمدينة الشروق قطر 500مم 
وأشار إلى مرحلة إنشاء غرف المحابس 500/250مم لتغذية الشريط الخدمي ومنطقه الطلائع حيث انه سيرتبط بشبكة المياه الداخلية المغذية للمناطق التي يتم التقنين بها وذلك للإسراع في  تسليم قطع الاراضي للمواطنين التي تم توفيق أوضاعهم بملف التقنين.
 

وشدد على الشركة المنفذة بمراعاة المواصفات الفنية في أعمال التنفيذ وسرعة استكمال باقي أعمال الغرف وشبكات المياه بالشريط الخدمي واهميه الالتزام بمعايير الجودة في التنفيذ.

كشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل المشروعات السكنية ومحطة تحلية مياه البحر والمرحلة الأولى للكورنيش بمدينة المنصورة الجديدة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروعات، والالتزام بأعلى معايير الجودة.


وشدد وزير الإسكان، على ضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، التى تم الانتهاء من تنفيذها بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، من أجل تعزيز الموارد المالية للمدينة، وتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة القياسية على أعلى مستوى للحفاظ على الحالة العمرانية للمدينة، والاستعانة بأفضل الشركات في مجال التشغيل والصيانة، والمتابعة الدورية والحثيثة لمختلف مراحل تنفيذ المشروعات، وعدم التهاون مع المقصرين.


كما وجه الوزير، بتنفيذ أعمال الصيانة القياسية لمحاور الطرق بالمدينة، ووضع لافتات وعلامات إرشادية على مستوى محاور الطرق والمناطق السكنية، والاهتمام بأعمال النظافة، والزراعة للحفاظ على الصورة الجمالية للمدينة، ودراسة الحلول المناسبة وغير التقليدية للتعامل مع مياه الأمطار، واستغلالها والاستفادة منها.


وتجول وزير الإسكان، بموقع تنفيذ 1056 وحدة سكنية (44 عمارة) بمشروع سكن مصر، وبلغت نسبة تنفيذها 85 %، موجهًا بضرورة الإسراع بمعدلات الإنجاز، وتنفيذ أعمال المرافق وتنسيق الموقع بالتوازى مع الوحدات للانتهاء من مختلف مكونات المشروع في وقت واحد، كما شدد على دفع معدلات العمل لإنجاز 5376 وحدة سكنية (224 عمارة) بمشروع جنة للإسكان.
 

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