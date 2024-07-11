الخميس 11 يوليو 2024
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وزير الإسكان يفتتح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز مدينة المنصورة الجديدة

المهندس شريف الشربيني،
المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان

افتتح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بجهاز مدينة المنصورة الجديدة، وذلك بحضور المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، والمهندس أشرف فتحى، والمحاسب محمد رجائى، مساعدي نائب رئيس الهيئة، والمهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز المنصورة الجديدة، والمهندس عمرو خطاب، مدير عام بالمكتب الفنى للوزير، والمهندس معتز أبو الفتح، مدير عام الزراعة بالهيئة، والمهندس أحمد شوقي، معاون المشرف على مكتب الوزير، وذلك عقب جولته التفقدية بمدينة دمياط الجديدة.


وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بالمركز التكنولوجى، واستمع لشرح مفصل من مسئولى جهاز المدينة، عن آلية التعامل مع المواطنين وتقديم الخدمات لهم داخل المركز، حيث أوضحوا أن المركز يوفر جميع الخدمات للمواطنين دون الحاجة للتواصل المباشر مع الموظفين، من أجل توفير الوقت والجهد، ويتكون من صالة انتظار للمواطنين ملحق بها حمامات للرجال والنساء، و8 شبابيك لاستلام الطلبات، وشباك لإيرادات المياه، والخزينة.


ووجه المهندس شريف الشربيني، بسرعة تقديم الخدمات للمواطنين داخل المركز التكنولوجى، ووضع أكثر من شاشة ولافتات لعرض الخدمات المقدمة للمواطنين والإجراءات والمستندات المطلوبة لكل معاملة، وكذا عرض فيديوهات ترويجية لمختلف مشروعات المدينة، والاهتمام الشديد بنظافة المركز.


وعقد وزير الإسكان اجتماعا بمقر جهاز مدينة المنصورة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات، وأعمال التشغيل والصيانة، موجهًا بوضع برامج زمنية مضغوطة لإنهاء الأعمال الجارى تنفيذها بجامعة المنصورة الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى.


وأشار الوزير، إلى أن جامعة المنصورة الجديدة تقع على مساحة 127 فدانًا، وتم التشغيل الكلى للمبانى التالية (كلية المعاملات القانونية الدولية – كلية هندسة المنسوجات – كلية طب الفم والأسنان)، والتشغيل الجزئى لمبانى (كلية الطب البشرى – كلية الصيدلة والعلوم)، وجار التجهيز للتشغيل الجزئى لمبانى (كلية الهندسة 1 – مبنى الإدارة).

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