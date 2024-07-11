الخميس 11 يوليو 2024
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عقارات

معدلات تنفيذ شقق سكن مصر وجنة بالمنصورة الجديدة

شقق سكن مصر
شقق سكن مصر

كشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل المشروعات السكنية ومحطة تحلية مياه البحر والمرحلة الأولى للكورنيش بمدينة المنصورة الجديدة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروعات، والالتزام بأعلى معايير الجودة.


وشدد وزير الإسكان، على ضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، التى تم الانتهاء من تنفيذها بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، من أجل تعزيز الموارد المالية للمدينة، وتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة القياسية على أعلى مستوى للحفاظ على الحالة العمرانية للمدينة، والاستعانة بأفضل الشركات في مجال التشغيل والصيانة، والمتابعة الدورية والحثيثة لمختلف مراحل تنفيذ المشروعات، وعدم التهاون مع المقصرين.


كما وجه الوزير، بتنفيذ أعمال الصيانة القياسية لمحاور الطرق بالمدينة، ووضع لافتات وعلامات إرشادية على مستوى محاور الطرق والمناطق السكنية، والاهتمام بأعمال النظافة، والزراعة للحفاظ على الصورة الجمالية للمدينة، ودراسة الحلول المناسبة وغير التقليدية للتعامل مع مياه الأمطار، واستغلالها والاستفادة منها.


وتجول وزير الإسكان، بموقع تنفيذ 1056 وحدة سكنية (44 عمارة) بمشروع سكن مصر، وبلغت نسبة تنفيذها 85 %، موجهًا بضرورة الإسراع بمعدلات الإنجاز، وتنفيذ أعمال المرافق وتنسيق الموقع بالتوازى مع الوحدات للانتهاء من مختلف مكونات المشروع في وقت واحد، كما شدد على دفع معدلات العمل لإنجاز 5376 وحدة سكنية (224 عمارة) بمشروع جنة للإسكان.


كما تفقد الوزير أعمال التشغيل والصيانة للمرحلة الأولى من كورنيش مدينة المنصورة الجديدة، والتى تم تنفيذها بطول 4.2 كم، وتضم (ممشى - كافتيريات - برجولات - مقاعد - حارة دراجات - ملاعب - مناطق للقراءة والإنترنت - مناطق ألعاب للأطفال)، كما تفقد محطة تحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 160 ألف م3/يوم، ومرحلتها الأولى بطاقة 40 ألف م3/يوم، موجهًا بالاهتمام بأعمال الصيانة الدورية لإطالة العمر الافتراضي لمكونات المحطة، والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، والمظهر العام للمحطة.


ورافق وزير الإسكان فى جولته بمدينتى دمياط والمنصورة الجديدتين، كل من المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، والمهندس أشرف فتحى، والمحاسب محمد رجائى، مساعدي نائب رئيس الهيئة، والمهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز المنصورة الجديدة، والدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز دمياط الجديدة، والمهندس عمرو خطاب، مدير عام بالمكتب الفنى للوزير، والمهندس معتز أبو الفتح، مدير عام الزراعة بالهيئة، والمهندس أحمد شوقي، معاون المشرف على مكتب الوزير.

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