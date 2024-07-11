الخميس 11 يوليو 2024
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حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة بالعبور

إزالة إشغالات
إزالة إشغالات

أكد المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز  مدينة العبور علي ضرورة تكثيف حملات رفع الإشغالات والتعديات المخالفة على الطريق العام لتحقيق السيولة المرورية اللازمة أمام المواطنين والمركبات، مشددًا ببذل المزيد من الجهود لفرض سيادة القانون واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.
 

  تم شن حملات مكبرة استهدفت كافة الاحياء والطرق الرئيسية، وكذلك السناتر والمراكز التجارية ومحيط المساجد والميادين الكبرى بالمدينة، لرفع الإشغالات والقضاء علي ظاهرة الباعة الجائلين
 

جاء ذلك للحد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حيث استهدفت الحملة ليلًا الشوارع الداخلية للأحياء، لرفع كافة الإشغالات وإلزام أصحاب المحلات التجارية والمقاهي بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدى على حرم الطريق لتحقيق الانضباط العام والسيولة المرورية أمام المواطنين،  وبالفعل تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين والتحفظ علي الأدوات والمهمات والمركبات المضبوطة بمقر الجهاز. 
 

وشدد "المهندس احمد رشاد" على رؤساء الأحياء والإدارات التنفيذية بالاستعانة بالجهات المعنية، بالتواجد الميداني ومتابعة الحالة العامة للشوارع والميادين وإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة بالطريق العام وتحقيق الانضباط بالشوارع والقضاء على كافة المظاهر العشوائية وفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة، فضلًا عن المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات لمنع عودة الإشغالات ولضمان عدم تكرار المخالفات مجددًا لتقديم أفضل الخدمات المقدمة للمواطن العبوري.

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الاجراءات القانونية ضد المخالفين جهاز مدينة العبور ظاهرة الباعة الجائلين

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