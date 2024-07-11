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خارج الحدود

بعد مظاهرات الضرائب، الرئيس الكيني يقيل جميع وزراء الحكومة والمدعى العام

مظاهرات كينيا، فيتو
مظاهرات كينيا، فيتو

أقال الرئيس الكيني، وليام روتو، اليوم، جميع وزراء الحكومة باستثناء نائبه ورئيس الوزراء الذي يشغل أيضا منصب وزير الشؤون الخارجية وشؤون المغتربين.

الرئيس الكيني يقيل جميع وزراء الحكومة

وفي خطاب موجه إلى الشعب قال روتو: "لقد قررت بأثر فوري إقالة جميع وزراء الحكومة والمدعي العام في البلاد باستثناء رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية وشؤون المغتربين، وبالتأكيد لا تسري هذه القرارات على مكتب نائب الرئيس بأي شكل من الأشكال".

الرئيس الكيني، إنه سيجري اختيار أعضاء الحكومة الجديدة عقب مشاورات مكثفة في جميع القطاعات.

زيادة الضرائب تفجر المظاهرات فى كينيا

وكان الرئيس الكيني، أعلن الشهر الماضى، سحب مشروع موازنة 2024-2025 الذي ينص على زيادة الضرائب، في أعقاب احتجاجات خلفت 22 قتيلًا، وسط للتظاهر التى شهدتها البلاد.

وقال روتو في كلمة ألقاها حينها، "بعد أن استمعت بعناية إلى شعب كينيا الذي قال بصوت عالٍ وواضح إنه لا يريد مشروع قانون المالية لعام 2024، فإنني أحني رأسي ولن أوقعه  ليصبح قانونًا وبالتالي سيتم سحبه".

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بسبب الاحتجاجات الغاضبة، رئيس كينيا يسحب قانون زيادة الضرائب لإرضاء شعبه

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الرئيس الكيني وليام روتو كينيا زيادة الضرائب

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