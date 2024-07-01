ارتفاع حصيلة المظاهرات المناهضة للحكومة في كينيا إلى 39 قتيلا

ارتفعت حصيلة المظاهرات المناهضة للحكومة في كينيا إلى 39 قتيلا، وذلك وفقا لنبأ عاجل على شبكة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، وصف الرئيس الكيني وليام روتو، الأحداث التي شهدتها البلد الإفريقي، بأنها خيانة متعهدا بالرد السريع على المخربين.

ووجه الرئيس الكيني تحذيرًا قويًا إلى المخططين المزعومين للفوضى التي شهدتها الاحتجاجات المناهضة لمشروع قانون المالية اليوم، بحسب ما أوردته صحيفة "ستار" الكينية.

وقال روتو إن مهمته الدستورية هي حماية النظام الدستوري في كينيا، مضيفا أن أحداث اليوم تمثل نقطة حاسمة بشأن كيفية الرد على التهديدات التي يتعرض لها سلامنا.

موجة احتجاجات واسعة في كينيا

واستطرد الرئيس الكيني "سوف نضمن عدم تكرار موقف من هذا النوع مرة أخرى، وسنرد بقوة على أفعال الخيانة التي ارتكبت أثناء الاحتجاجات.. والغضب بشأن الضرائب اختطفه أناس خطرون".

وتحولت الاحتجاجات ضد مشروع قانون جديد للضرائب، إلى أعمال عنف مصحوبة بسقوط قتلى وسط اقتحام مبنى البرلمان الكيني وإضرام النيران بداخله، بالإضافة إلي انقطاعات في خدمات الإنترنت.