الخميس 11 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

وائل جسار عن سر رفضه دخول ابنته الفن: مطلوب منها تنازلات وتضحيات

وائل جسار وابنته،
وائل جسار وابنته، فيتو

وائل جسار، أعرب المطرب اللبناني وائل جسار، عن سعادته بالتفاعل الإيجابي لجمهوره على فيديو احتفاله مع ابنته خلال حفل تخرجها، قائلا: "أنا باشكر كل الناس على محبتهم وتعليقاتهم الحلوة والإيجابية".

 

دراسة ابنة وائل جسار 

وأوضح الفنان وائل جسار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”، أن ابنته ستكمل دراستها في مجال علم النفس الذي يراه مهما في العالم العربي  خلال الوقت الراهن.

 

وائل جسار يعلن رفضه دخول ابنته عالم الفن

وأكد: "بنتي لديها نية ورغبة قوية الدخول في مجال الغناء، ولكني أعارض وأرفض ذلك لإني مش عايزها تتعب نفسيا في الوسط الفني".


 

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تضحيات الفتيات في مجال الفن والغناء 

وتابع وائل جسار: "مجال الفن يتطلب تضحيات وتنازلات من الفتيات، وأنا معنديش استعداد إن بنتي تدخل في السكة دي".

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