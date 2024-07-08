وائل جسار: شيرين قوية وهترجع أحسن من الأول

أكد المطرب وائل جسار، أنه يستعد لإحياء حفل غنائي في الساحل الشمالي بعد يومين، وأن مصر لها دور كبير في نجاحاته بعد الله عز وجل وقريبًا سيكون في موسم الرياض.

وائل جسار يساند شيرين



وحرص وائل جسار، على دعم المطربة شيرين عبد الوهاب عقب أزمتها مع حسام حبيب، قائلًا خلال تصريحات تليفزيونية إنه يعرفها "عند قرب وقوية وغيورة على فنها بأن تقدم أجمل الأعمال وكل إنسان منا في الحياة معرض أنه يضعف، ولكن يجب أن يكون قوي من خلال ذلك الضعف ولابد أن يشعر بأنه أقوى مما قبل، وتعودنا على شيرين الإنسانة القوية التي تحارب الجميع لكي يظل فنها موجود لكل الأجيال القادمة وهي قادرة على أن تعود للأفضل مما كانت عليها وتمر هذه الغيمة السوداء التي مرت بها على خير".

واختتم وائل جسار حديثه، بأن هناك شعراء كثيرين يعملون على نفسهم، فالأهم لديه هي الكلمات التي تعجب الجمهور، وهناك اغاني قريبة لقلبله "لكل وعد" التي طرحها خلال الفترة الحالية والفيديو كليب كان من فكرة زوجته.