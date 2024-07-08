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ثقافة وفنون

وائل جسار عن أسماء جلال: زوجتي قالت لي ممكن تجيبها ضرة

أسماء جلال ووائل
أسماء جلال ووائل جسار،فيتو

قال المطرب وائل جسار، إن الفنانة أسماء جلال طلبته للزواج خلال أحد البرامج ولكنه يرى أنها تحدثت بعفوية وتلقائية وما حدث معها بعد الحفل لم يتذكره بسبب مرور الزمن.

 

وائل جسار يعلق على تصريحات أسماء جلال


وتابع المطرب وائل جسار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2": "عاوز اشكرها على حبها ليا وحبها لأعمالي وبتمنالها الخير ويارب تبهرنا بأعمالها بعد فيلم أولاد رزق 3 وتحسها نجمة كبيرة إن شاء الله وربنا يوفقها في حياتها وتستاهل إبن الحلال وتفاجئت بالكلام ده وأول مره أسمعه وحبيت ثقتها بنفسها وأنها بتواجه كل حاجه حاسه بيها ومن قلبها".

 

وأشار وائل جسار، إلى أنه زوجته تعاملت مع الموقف بشكل مزاح ولم تعتبره “غيره”، وقالت له إنها فتاة جميلة ولا يوجد مشاكل، معقبا،:"قالت لي مفيش مشكلة تجبها ضرة".

 

واختتم وائل جسار، حديثه بأن زوجته متفهمة طبيعة عمله كونه فنانا وله معجبون، كما أنها تثق في نفسها بأنني اخترتها من وسط فتيات كثيرات، كما أنه حدث معه عدة مواقف أخرى خلال الحفلات حيث تقوم الفتيات بالصعود على المسرح ويقومن بتقبيله من خديه.

 

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