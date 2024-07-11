الخميس 11 يوليو 2024
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خارج الحدود

مستوطنون إسرائيليون يحرقون محلا تجاريا شمال غرب نابلس (فيديو)

مستوطنون يهود، فيتو
مستوطنون يهود، فيتو

تداولت وسائل إعلام فلسطينية فيديو يظهر عددا من المستوطنين الإسرائيليين يحرقون محلا تجاريا، وهاجموا منازل الفلسطينيين في بلدة بزاريا شمال غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

مستوطنون يهود يحرقون منازل الفلسطينيين بالضفة الغربية 

ويرتكب المستوطنون اليهود المتطرفون هجمات إرهابية ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية بين الحين والآخر، وهو ما أدانته المنظمات الدولية والحقوقية.

وأدان الاتحاد الأوروبي بشدة أعمال العنف المتطرفة والمستمرة التي يمارسها المستوطنون في الضفة الغربية والقدس الشرقية ضد الفلسطينيين. 

وأكد الاتحاد على المضي قدما في إجراءات تقييدية ضد المستوطنين المتطرفين، ودعا إلى الوصول الآمن للأماكن المقدسة والحفاظ على الوضع الراهن.

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الضفة الغربية مستوطنون نابلس القدس

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