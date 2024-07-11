مستوطنون إسرائيليون يحرقون محلا تجاريا شمال غرب نابلس (فيديو)

تداولت وسائل إعلام فلسطينية فيديو يظهر عددا من المستوطنين الإسرائيليين يحرقون محلا تجاريا، وهاجموا منازل الفلسطينيين في بلدة بزاريا شمال غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

مستوطنون يهود يحرقون منازل الفلسطينيين بالضفة الغربية

ويرتكب المستوطنون اليهود المتطرفون هجمات إرهابية ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية بين الحين والآخر، وهو ما أدانته المنظمات الدولية والحقوقية.

📹 متابعة صفا| مستوطنون يحرقون محلًا تجاريًا ويهاجمون منازل الفلسطينيين في بلدة بزاريا شمال غرب نابلس pic.twitter.com/jKP9B76JQX July 11, 2024

وأدان الاتحاد الأوروبي بشدة أعمال العنف المتطرفة والمستمرة التي يمارسها المستوطنون في الضفة الغربية والقدس الشرقية ضد الفلسطينيين.

وأكد الاتحاد على المضي قدما في إجراءات تقييدية ضد المستوطنين المتطرفين، ودعا إلى الوصول الآمن للأماكن المقدسة والحفاظ على الوضع الراهن.

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