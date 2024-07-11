مستوطنون إسرائيليون يحرقون محلا تجاريا شمال غرب نابلس (فيديو)
تداولت وسائل إعلام فلسطينية فيديو يظهر عددا من المستوطنين الإسرائيليين يحرقون محلا تجاريا، وهاجموا منازل الفلسطينيين في بلدة بزاريا شمال غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية.
مستوطنون يهود يحرقون منازل الفلسطينيين بالضفة الغربية
ويرتكب المستوطنون اليهود المتطرفون هجمات إرهابية ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية بين الحين والآخر، وهو ما أدانته المنظمات الدولية والحقوقية.
وأدان الاتحاد الأوروبي بشدة أعمال العنف المتطرفة والمستمرة التي يمارسها المستوطنون في الضفة الغربية والقدس الشرقية ضد الفلسطينيين.
وأكد الاتحاد على المضي قدما في إجراءات تقييدية ضد المستوطنين المتطرفين، ودعا إلى الوصول الآمن للأماكن المقدسة والحفاظ على الوضع الراهن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.