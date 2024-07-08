مستوطنون إسرائيليون يحرقون أراضي زراعية بالضفة الغربية

أشعل عدد من المستوطنين الإسرائيليين اليوم الإثنين، النار بأراض زراعية وأشجار ببلدة مسافر يطا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وفي وقت سابق ذكرت تقارير إعلامية ، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يجرف ويحرق الأراضي الزراعية شمال غزة.

جيش الاحتلال يدمر الأراضي الزراعية بغزة

تجدر الإشارة إلى أن الأراضي الزراعية في شمال غزة هي المصدر الوحيد للحصول على الخضروات، وسط أوضاع أشبه بالمجاعة يعيشها سكان شمال القطاع مع شح المساعدات.

ويتعمد جيش الاحتلال تدمير الأراضي والبنية التحتية في قطاع غزة، وذلك في محاولاته الإجرامية لترحيل المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة.

ويعاني أهالي قطاع غزة من مجاعة تسببت في استشهاد أطفال صغار، وذلك في ظل الحصار الذي يفرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ