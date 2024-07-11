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خارج الحدود

مستوطنون إسرائيليون يقتحمون الحرم الإبراهيمي في الخليل بحماية قوات الاحتلال

قوات الإحتلال، فيتو
قوات الإحتلال، فيتو

 أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بأن مستوطنين إسرائيليين قاموا باقتحام الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل ودعت الأوقاف الفلسطينية للتوجه إليه الآن للصلاة.

 

شق طريق استعماري

 كما بدأ مستوطنون، صباح اليوم، بشق طريق استعماري في الأغوار الشمالية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، إن المستعمرين شرعوا منذ الصباح بشق طريق ترابية قرب خيام المواطنين في "نبع غزال" بالفارسية في الأغوار.

 

مستعمرون مسلحون بحماية قوات الاحتلال

ويشهد التجمع السكاني المطل على الطريق السريع بشكل شبه يومي انتهاكات يقودها مستعمرون مسلحون بحماية قوات الاحتلال.

 

وصعد المستعمرون هجماتهم الإرهابية منذ السابع من أكتوبر الماضي، ونفذوا منذ بداية العام الجاري 1334 اعتداءً في الضفة بما فيها القدس، تسببت باستشهاد 7 فلسطينيين.

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