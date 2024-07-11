السبت، انطلاق الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، انطلاق أعمال الحملة القومية الثانية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، يوم السبت المقبل الموافق 13 يوليو الجاري، وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز بجميع قري ومراكز المحافظة.

ومن ناحيته قال الدكتور عصام الكومي مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، في حديث خاص لجريدة «ڤيتو»، إنه بناءًا على توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورعاية محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، جرى توفير اللقاحات المطلوبة كافة، واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه، في جميع أنحاء مراكز المحافظة.

وأضاف الكومي، أنه خلال الحملة سوف يتم تعريف المربيين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين ستباشر عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، موجها بضرورة إقبال المواطنين على الحملة بالإضافة إلى زيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

ولفت مدير الطب البيطري بالوادي الجديد، إلي تنفيذ التوعيات واللقاءات الإرشادية البيطرية للمواطنين لتوعيتهم بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد هذا الأمراض الوبائية، وذلك تحت رعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبالتوازي مع تنفيذ أعمال التحصين للحملة القومية الأولي للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

وأشار إلي الدعم الكبير الذي قدمته وتقدمه مديرية الطب البيطرى بمحافظة الوادي الجديد على مدار الفترة الماضية، وذلك عبر استمرار أعمال التحصين للحملات القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وكذلك قيام أطباء المديرية بعمل التوعيات واللقاءات الإرشادية البيطرية للمواطنين لتوعيتهم بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد هذا الأمراض الوبائية.

وأوضح مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، أهمية توعية المواطنين من مربى وتجار الماشية بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات الخاصة بهم ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك لحماية الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية، والتوعية بخطورة هذه الأمراض وما تسببه هذه الأمراض من خسائر إقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، وتم حث المواطنين بأهمية التعاون مع لجان التحصينات بمشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها، وتعريفهم بمرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع من حيث أعراض المرض على الحيوانات المصابة، والتوعية بطرق نقل المرض ومصادر العدوى، والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض، بالإضافة إلى توعية مربى وتجار الماشية بأهمية التأمين على الماشية والمميزات التى يحصل عليها المربى فى حالة تأمينه على الماشية الخاصة به، بالإضافة إلى توعيتهم بأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات الخاصة بهم للحصول على كافة الرعاية البيطرية المقدمة.

وأكد مدير الطب البيطري بالوادي الجديد، أنه من المقرر أن تستمر مديرية الطب البيطرى والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها فى تنفيذ الندوات والتوعيات الإرشادية البيطرية بكافة قرى ومدن محافظة الوادي الجديد، تزامنًا مع الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وتحقيقًا للدور الذي يقوم به الإرشاد البيطرى فى تقديم التوعية المجتمعية وتحقيقًا للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة، والتى فى مقدمتها الحفاظ على الثروة الحيوانية وتحقيقا للتنمية المستدامة بها، وحرصًا على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى، ومنعًا من انتشار هذه الأمراض الوبائية.

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