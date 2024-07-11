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محافظات

وزير الزراعة ومحافظ الوادي الجديد يناقشان التوسع في المحاصيل الاستراتيجية

فاروق والزملوط، ڤيتو
فاروق والزملوط، ڤيتو

 التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد؛ في أول لقاءٍ عقب تولي حقيبة الوزارة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي الزراعي والتوسع في المحاصيل الاستراتيجية، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وعددٍ من قيادات الوزارة، ووفد الرابطة الصينية للتبادل الزراعي الدولي.

 

وأكّد "فاروق" خلال اللقاء عمق العلاقات  التاريخية بين البلدين مُعربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون والاستفادة من الخبرة الصينية في مجال الزراعة خاصةً استنباط الأصناف عالية الإنتاجية والجودة وقليلة الاحتياج المائي من المحاصيل الاستراتيجية.

من جانبه أشار "الزملوط" إلى استعداد المحافظة لتوفير الأراضي المطلوبة لإقامة أي مشروعات زراعية سواء بحثية أو استثمارية وتقديم الدعم اللازم؛ مؤكدًا على عمق العلاقات المتميزة بين مصر والصين خاصةً بعد انضمام مصر لتجمع البريكس.

واستعرض رئيس الوفد الصيني جهود الجامعة الصينية في مجال استنباط الأصناف الجديدة، وعرض لصنف جديد من القمح ذو إنتاجية عالية ويتحمل الملوحة والجفاف، حيثُ وجّه وزير الزراعة بضرورة تجربة هذا الصنف ومدى ملائمته للبيئة المصرية بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء.

 

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