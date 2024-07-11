جدول زمني لتنفيذ المشروعات بمدينة الخارجة في الوادي الجديد

أناب جهاد المتولي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، إبراهيم عبيدالله، سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، لحضور اجتماع عقد بمكتبه، بمشاركة المهندس أحمد عطية، مدير الإدارة الهندسية، وذلك في إطار تعزيز البنية التحتية وتطويرها.

وأكد المتولي، أن الهدف من الاجتماع مناقشة الخطة الاستثمارية الشاملة وتحديد الطرق التي تم الانتهاء منها بالنسبة لمشروعات الغاز والصرف الصحي، فضلًا عن الطرق المستهدف رصفها حديثًا.

بدأ إبراهيم عبيدالله، الإجتماع بالحديث عن أهمية البنية التحتية كعامل حيوي في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتسهيل الأنشطة اليومية، مؤكدًا على التزام الوحدة المحلية بتنفيذ المشروعات بفعالية وكفاءة، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الهيئات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة في أسرع وقت ممكن.

كما أكد المهندس أحمد عطية على أهمية التكامل بين المشروعات الهندسية لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، وضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين. وقد تمت مراجعة المشاريع المنتهية وتحديد التحديات القائمة ووضع حلول مبتكرة للتغلب عليها.

وفي إطار هذا الاجتماع، تم التركيز على الطرق التي تحتاج إلى رصف حديث، بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وتسهيل حركة التنقل داخل المدينة.

وتم الاتفاق على وضع جدول زمني دقيق لتنفيذ هذه المشروعات، مع مراعاة الالتزام بالمعايير الفنية والجودة.

شهد الاجتماع حضور ممثلين من مختلف الهيئات المعنية، بما في ذلك مديرية الطرق والنقل، وشركة الغاز، وشركة المياه، والشركة المصرية للاتصالات، وشركة الكهرباء، وهيئة الصرف الصحي. تمحور النقاش حول التنسيق بين هذه الهيئات لضمان تنفيذ مشروعات البنية التحتية بكفاءة عالية ووفقًا للجدول الزمني المحدد.

يأتي هذا الاجتماع في ظل التوجيهات المستمرة من اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، الذي يولي اهتمامًا بالغًا بتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في الوادي الجديد، ويعكس هذا الجهد المستمر التزام الوحدة المحلية بتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الحياة في مركز ومدينة الخارجة.

وتعد هذه الجهود جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى جعل الوادي الجديد نموذجًا يحتذى به في التنمية والتطوير، مع التركيز على البنية التحتية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

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