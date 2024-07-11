طريقة عمل الكوكيز الاحترافي، في البيت بأقل التكاليف
طريقة عمل الكوكيز، أو بسكويت الشوكولاتة، يعد من أكثر أصناف البسكويت التي يفضلها الأطفال، فهو مصنوع بالكاكاو، ومليء بقطع الشوكولاتة، ويباع الكوكيز في محلات الحلواني بأسعار أصبحت لا تناسب الكثير من الأسر.
لذلك فتعلم طريقة عمل الكوكيز الاحترافي في البيت سيوفر في الميزانية بشكل كبير، وسيتيح للأمهات عمله بكل سهولة، وعدم حرمان الأطفال منه.
ونقدم في السطور التالية، طريقة عمل الكوكيز الأصلي بالشوكولاتة، لكل عشاق الشوكولاتة، وبمقادير مظبوطة، وطريقة مضمونة، تنافس أشهر المحلات.
مقادير عمل الكوكيز
كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة
كوب ونصف سكر بودرة
3 أكواب دقيق
2 بيضة كبيرة
4 ملاعق كبيرة كاكاو خام بدون سكر
نصف ملعقة كبيرة بيكنج بودر
ملعقة صغيرة فانيليا
رشة ملح
خطوات عمل الكوكيز بكل سهولة
تخفق الزبدة حتى تصبح كريمية، ثم يضاف لها السكر مع الخفق، حتى يتحولا إلى مزيج كريمي ناعم.
يضاف البيض والفانيليا، مع الخفق.
ثم يضاف الدقيق المنخول تدريجيا، والمضاف له البيكنج بودر والملح، ثم يضاف الكاكاو.
يشكل الكوكيز، ويمكن حشوه بالنوتيلا، ويخبز في فرن على درجة حرارة 200، لمدة 10 دقائق.
طريقة عمل الكوكيز السريع خطوة بخطوة
وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة سريعة ومميزة، لعمل كوكيز سريع بالشوكولاتة لأطفالك، سيبهرهم طعمه المميز.
مقادير عمل الكوكيز السريع
١٨٠جرام بسكويت شاي او دايجيستيف
علبة حليب مكثف محلى
٦٠جرام زبدة، بدرجة حرارة الغرفة
نوتيلا
طريقة تحضير الكوكيز السريع:
يطحن البسكويت جيدا.
يضاف اللبن المكثف والمحلى ثم الزبدة، ويعجن الكل جيدا الى ان تتجانس المكونات.
تدهن صينية فرن مغلفة بورق الزبدة او الالومنيوم بقليل من الزيت، ثم يوزع الخليط فوقها بالسباتولا.
يدهن الكل بالنوتيلا ثم يلف بحذر على شكل سويسرول.
يدخل الفريزر لمدة ساعتين ثم يقطع لحلقات على شكل كوكيز.
يقدم بالهنا والشفا.
طريقة عمل بسكويت الشاي في البيت
وحتى لا تشتري البسكويت جاهزا، بما يحتويه من مواد حافظة ومكسبات طعم ورائحة، وسعر يدمر الميزانية، تقدم لكي الشيف رشا الشامي خبيرة الطهي والحلويات؛ طريقة عمل بسكويت الشاي في البيت.
مقادير عمل بسكويت الشاي
500 جرام دقيق
بيضة
200 جرام زبدة
200 جرام سكر بودرة
ملعقة صغيرة بيكينج باودر
ڤانيلا
ذرة ملح
خطوات عمل بسكويت الشاي
تضرب الزبدة جيدا بالمضرب حتى تصبح هشة القوام، ثم يضاف السكر ويضرب جيدا.
ثم يضاف البيض تدريجيا واحدة تلو الاخرى والڤانيلا وفى النهاية يضاف الدقيق والبيكينج باودر وذرة الملح.
يخلط المزيج، ثم توضع العجينة بالثلاجة لمدة نصف ساعة، ثم تفرد بالنشابة وتقطع بقطاعة مربعة الشكل.
توضع بالفرن على درجة حرارة 180 لمدة 25:20 دقيقة.
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