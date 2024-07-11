السكك الحديدية تكرم فني مزلقان أنقد قطارا من كارثة محققة
كرمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أحمد حسين هاشم رضوان، فني مزلقان، لإخلاصه في العمل، وإنقاذه القطار من كارثة محققة، لتجنب التصادم بعربة أنابيب غاز تعبر القضبان.
انقذ السكك الحديد من كارثة
وقالت السكك الحديد إن الفنى أحمد هاشم رضوان فنى مزلقان العبور أثناء تواجده بالمزلقان فوجئ بعربة تحمل أنابيب البوتاجاز تعطلت عن الحركة ، ولم تفلح محاولات إزاحتها
وعلى الفور قام الفنى باستخدام كبسولات التحذير على مسافات متباعدة، لتحذير قائد القطار القادم على بعد، قبل أن يتصادم بعربة الأنابيب وتحدث الكارثة
وبالفعل تمكن قائد القطار من الرباط والتوقف، وفى الوقت نفسه كانت المساعدات الفنية بالسكك الحديد وصلت لموقع الحادث، وقامت بإزاحة السيارة وتمكنت من إعادة تسيير الحركة لطبيعتها مرة أخرى
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