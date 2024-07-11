أيهما أخطر الانحراف الأخلاقي أم الديني؟، خالد الجندي يجيب (فيديو)
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: إن الدين الإسلامي يتعامل مع الحضارة والواقع، وجاء لوصل الإنسان بواقعه الإنساني، وتأكيد بشريته، على ضوء من القيم الأخلاقية، وأسس لا تهاون فيها.
خالد الجندي: هناك بعض المشاكل التي تواجه الإنسان وتفسد الذوق العام
وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع علي قناة "dmc"، إلى أن هناك بعض المشاكل التي تواجه الإنسان وتفسد الذوق العام وبعض القيم الأخلاقية، من بينها الانحراف الأخلاقي، وليس الانحراف الدعوي.
وأكد أنه عند الاستماع إلى الشخص المنحرف أخلاقيًا لأصحاب الدعاوي المنحرفة، سيكون من السهل عليه أتباعهم، لأن لديه القابلية من البداية.
خالد الجندي يؤكد على ضرورة الاهتمام والتركيز الشديد بتربية ونشأة الأطفال
وشدد على ضرورة الاهتمام والتركيز الشديد بتربية ونشأة الأطفال؛ لأن سوء التربية ينتج عنه سوء الأخلاق، وينتج عنه الانحراف عن المسار الصحيح أخلاقيا ودينيا.
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