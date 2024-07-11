وزير الثقافة: مصر ستظل أحد عواصم الإبداع بشعبها الأمين على تراثه

أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة أن صربيا تشترك مع مصر في نقاط عديدة علي المستوى الثقافي، موضحا أن الدولتين تربطهما علاقات تاريخية.

أيام الثقافة الصربية

جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح أيام الثقافة الصربية بحضور السيدة تمارا فوتيتش، قرينة رئيس صربيا بدار الأوبرا المصرية.

وعبر وزير الثقافة عن أمله في زيادة التعاون المشترك مع صربيا مستقبلا ومع مختلف الدول على المستوي الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن مصر منفتحة على جميع دول العالم.

وزير الثقافة

وأشار “هنو” إلى حرص الوزارة على نشر الثقافة المصرية عالميًا، معربا عن أمله في أن يجد الاحتفال بالايام الثقافية المصرية في مصر حضورا كبيرًا في صربيا، حيث تم ترجمة العديد من الكتب المصرية إلي اللغة الصربية، وتم اختيار مصر كضيف شرف في معرض بلجراد الدولي للكتاب.

وتابع: الاحتفال بالأيام الصربية يتيح الفرصة للجمهور المصري للتعرف علي الثقافة الصربية والجوانب المشتركة بين البلدين، مؤكدا أن مصر ستظل أحد عواصم الثقافة والفكر والإبداع بشعبها الأمين علي تراثه والمرحب بالثقافات المختلفة.

قرينة الرئيس الصربي

في السياق ذاته، أعربت فوتيتش قرينة الرئيس الصربي عن سعادتها بزيارة مصر أكثر من مرة، وزيارة مدينة شرم الشيخ ومدينة الأقصر، مؤكدة أنها دائما تشعر بأن مصر بلدها الثاني، فهي واحدة من أقدم الحضارات في العالم.

وتابعت أنها لم تشعر أنها في زيارة عمل أو زيادة رسمية، لأن مصر وصربيا يشتركان في العديد من النقاط الثقافية، مشيرة إلى أننا نحتفل بمرور ١١٦ عاما على العلاقات بين البلدين، وأن هذه العلاقات شهدت تتويجًا منذ عامين بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لصربيا وكانت زيارة تاريخية.

وأكدت أن الشعب الصربي يحرص دائمًا علي زيارة مصر، داعية المصريين لزيارة صربيا أيضًا لما تمتلكه بلادها من العديد من الأماكن السياحية والتاريخية والحضارية.

وتابعت أن الثقافة هي البوابة للدبلوماسية بين الدول وهذه فرصة جيدة لنعرض اجمل ما لدينا من ثقافة، لنؤكد أننا نود أن نبني جسرا من التواصل والود مع الشعب المصري وليس فقط على المستوي الدبلوماسي.

واختتمت كلمتها بأن الحضارة المصرية من أقدم الحضارات في العالم وأن مصر تعمل علي بناء مستقبل متحضر لمواكبة العصر مع الحفاظ علي التراث.

فيلم تسجيلي عن صربيا

وخلال الفعاليات، تم عرض فيلم تسجيلي عن دولة صربيا بما تمتلكه من أماكن سياحية وثقافية وأثرية.