رياضة الغربية تكشف ملابسات واقعة تدخين أطفال "الشيشة" بمركز شباب المحلة

أصدرت مديرية الشباب والرياضة بالغربية، بيانا حول واقعة قيام أطفال بتدخين "الشيشة" داخل مركز شباب المحلة، بعد قيامهم بإدخالها إلى الملعب وافتراش الأرض وتدخينها.

واقعة مفتعلة لإثارة الرأي العام

وأكد بيان مديرية الشباب والرياضة بالغربية، أن الواقعة مفتعلة، بسبب قيام أحد أعضاء مركز الشباب المنوه عنها بإدخال الشيشة وبعض الأطفال والشباب لالتقاط صورة داخل المركز بغرض تقديم صورة غير واقعية لحال المركز، بغرض إثارة الرأي العام بمدينة المحلة، وقام مجلس الإدارة باتخاذ إجراءات التحقيق معه.

فتح تحقيق عاجل

وكان قد قرر يسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، فتح تحقيق عاجل في الواقعة، حيث كلف وكيل الوزارة مدير الإدارة بتشكيل لجنة والنزول للمركز وفحص ملابسات الواقعة، ورفع تقرير لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، ومحاسبة المقصرين.



كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورة لأطفال وهم يفترشون الأرض بملعب مركز شباب المحلة، وقيامهم بتدخين الشيشة، الأمر الذي أثار حفيظة أعضاء الجمعية العمومية، بعد ارتكاب تلك الواقعة

وفور إخطار وكيل وزارة الشباب والرياضة بالواقعة، أمر بسرعة التحقيق فيها وتحديد المقصرين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.