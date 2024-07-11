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محافظ الغربية يتابع أعمال رصف وتطوير شارع الجمهورية بالسنطة

أعمال رصف وتطوير
أعمال رصف وتطوير شارع الجمهورية بالسنطة

 تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية استمرار أعمال رصف وتطوير شارع الجمهورية بالسنطة بدايةً من طريق زفتى طنطا وحتى ميدان النافورة بطول ١,١ م وعرض 7أمتار.

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 وأكد محافظ الغربية أن شارع الجمهورية أحد الشوارع الحيوية والهامة التي يتم رصفها بالمدينة لتخفف من الاختناقات المرورية، حيث يتم فرد وتشغيل طبقة السن تمهيدا للرصف.

 وشدد اللواء أشرف الجندي خلال متابعته على ضرورة التواجد الميدانى بكل مواقع العمل للوقوف على الموقف التنفيذى لحجم الأعمال المنفذة وتذليل العقبات بمختلف القطاعات الخدمية، ولاسيما أعمال الرصف الجاري تنفيذها بقطاع الطرق بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة والالتزام بكل المواصفات والمعايير الفنية المقررة لتسريع معدلات الأداء لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 وأكد الجندي أنه من متطلبات المرحلة الراهنة تكاتف جهود كافة الجهات والتنسيق فيما بينها والعمل بروح الفريق، مؤكدًا أن العمل فى جزر منعزلة أمر مرفوض تمامًا.

وأشار المحافظ إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والبعد عن التفكير النمطي ووضع حلول غير تقليدية لإنهاء الأعمال في أقل وقت وبأقل جهد، وكذلك بذل المزيد من الجهد والعمل وتحقيق أداء أفضل خلال الفترة الحالية قائلًا “كلنا نعمل من أجل تحقيق الصالح العام ونيل رضا المواطن ولن ندخر جهدًا في سبيل تحقيق ذلك”.

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