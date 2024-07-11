إخماد حريق بغرفة العناية المركزة بمستشفى الطوارئ في جامعة طنطا
تمكّنت فرق الدفاع المدني والطوارئ بمستشفى جامعة طنطا من السيطرة على حريق نشب في إحدى غرف العناية المركزة بالمستشفى بالطابق السادس، دون أن يسفر عن إصابات بشرية.
وقع الحريق في وقت مبكر من صباح اليوم، مما أثار حالة من الذعر بين المرضى والموظفين، لكن سرعة استجابة الحماية المدنية وتدخلها الفوري أدى إلى منع امتداد النيران والسيطرة عليها قبل أن تلحق أي أضرار كبيرة بالمبنى أو الأجهزة الطبية.
وتم إخلاء المرضى الموجودين في الغرفة المتأثرة بالحريق إلى أقسام أخرى داخل المستشفى حفاظًا على سلامتهم، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق وتحديد الخسائر المادية الناتجة عنه.
وأعربت إدارة المستشفى عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل فرق الإطفاء والطوارئ، وأكدت على استمرارية تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمرضى بالتعاون مع جميع الأطقم الطبية والفنية بالمستشفى.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.