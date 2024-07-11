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حوادث

إخماد حريق بغرفة العناية المركزة بمستشفى الطوارئ في جامعة طنطا

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق بغرفة العناية المركزة بمستشفى الطوارئ

 تمكّنت فرق الدفاع المدني والطوارئ بمستشفى جامعة طنطا من السيطرة على حريق نشب في إحدى غرف العناية المركزة بالمستشفى بالطابق السادس، دون أن يسفر عن إصابات بشرية.

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وقع الحريق في وقت مبكر من صباح اليوم، مما أثار حالة من الذعر بين المرضى والموظفين، لكن سرعة استجابة الحماية المدنية وتدخلها الفوري أدى إلى منع امتداد النيران والسيطرة عليها قبل أن تلحق أي أضرار كبيرة بالمبنى أو الأجهزة الطبية.

وتم إخلاء المرضى الموجودين في الغرفة المتأثرة بالحريق إلى أقسام أخرى داخل المستشفى حفاظًا على سلامتهم، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق وتحديد الخسائر المادية الناتجة عنه.

وأعربت إدارة المستشفى عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل فرق الإطفاء والطوارئ، وأكدت على استمرارية تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمرضى بالتعاون مع جميع الأطقم الطبية والفنية بالمستشفى.

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