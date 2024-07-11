محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لمحور النعناعية وكورنيش كفر الزيات

قام اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ اليوم بأول جولة ميدانية بمركز ومدينة كفر الزيات لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية قيد الإنشاء.

جاء ذلك بحضور المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات،المهندس أشرف هواش مدير مديرية الإسكان بالغربية

بدأت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية بمحور طريق النعناعية بمدينة كفر الزيات، الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول المدينة من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي.

واستمع المحافظ إلى شرح توضيحي عن المشروع موجهًا بسرعة الانتهاء منه وفقًا للجدول الزمني المحدد لما له من أهمية مرورية ومطلبًا للمواطنين المترددين على المدينة.

وأكد محافظ الغربية، أن إنشاء محور النعناعية بكفر الزيات سيساهم في إحداث طفرة مرورية بالمدينة لما له من أهمية كأحد المحاور التي تهدف إلى تخفيف الضغط على طرق مدينة كفر الزيات الداخلية، وان يكون مخصص أكثر لسيارات النقل الثقيل.

واستمرت الجولة بتفقد المحافظ المرحلة الأولى من كورنيش كفر الزيات التي تم تنفيذها لإضفاء الشكل الحضاري والجمالي على شاطئ النيل وتوفير متنفس حضاري ومقاصد ترفيهية جديدة للأهالي في الأعياد والمناسبات العامة.

واستمع المحافظ لشرح توضيحي للأعمال التي تم تنفيذها بالمرحلة الاولى حيث تم تركيب وإنشاء مقاعد رخامية وبرجولات لجلوس المواطنين وتركيب البلاط الحراري المطعم بالسيراميك لحوالي ۲۲۰ مترا مربعا من الممشى، بالإضافة إلى زراعة الاحواض بالنباتات والأشجار الجمالية وتركيب نظام ري دائم للأحواض بالإضافة إلى زرع 3 أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية بشكل جمالي لحفظ البطاريات، ليصبح متنزها للمواطنين يستخدم للاستراحة وقضاء أوقات سعيدة للراحة والانتظار.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد مبنى رئاسة مجلس ومدينة كفر الزيات في زيارة مفاجئة مشددا على التأكد من صلاحية وسائل الأمن والسلامة، والطفايات والاهتمام بنظافة وإضاءة المبنى.

وأكد محافظ الغربية خلال لقائه عددا من المواطنين، على تقديم كافة سبل الدعم لتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين بالغربية الذي لابد أن يشعرون بتحسن في الخدمات المقدمة لهم وتطور في معيشتهم، مشيرا إلى بذل المزيد من الجهود للنهوض بمركز ومدينة كفر الزيات، قائلا “إننا جميعا نعمل لخدمة المواطن في المقام الأول”.

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