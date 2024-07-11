فتح باب التقدم لرخصة نشاط تجاري بقرى الفرافرة بالوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، في بيان لها اليوم الخميس، عن فتح باب التقدم بقرى المركز، للحصول علي رخصة نشاط تجاري “إنشاء كشك” ضمن مبادرة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 2024/7/14 إلي يوم الأحد 2024/7/28.

وأكد الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الفرافرة، أن قبول التقديم وفقا لشروط، حيث يقدم طلب باسم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة،

٢- ألا يقل السن عن 21 عاما

٣- ألا يكون موظف بالقطاع الحكومي أو القطاع العام

٤- ألا يكون المتقدم لديه حيازة أرض زراعية

ه - ألا يكون لديه رخصة نشاط محل تجاري

٦- ألا يكون مستفيدا من قرض مشروعك أو تنمية القرية.

وأوضح رئيس مركز ومدينة الفرافرة بالوادي الجديد، أن الطلبات تقدم بالمركز التكنولوجي بديوان عام المركز أو بالوحدات المحلية القروية وبصفة شخصية أو بتوكيل رسمي ولن يلتفت لأي طلبات تقدم بالبريد أو بأي وسيلة أخري قبل أو بعد الموعد المحدد.

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