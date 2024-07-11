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محافظ الإسكندرية يوجه بالبدء في رفع كفاءة الحدائق ومراجعة كافة أعمدة الإنارة بحي وسط

رفع كفاءة الحدائق
رفع كفاءة الحدائق ومراجعة كافة أعمدة الإنارة

تفقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم، أعمال حملات إزالة إشغال الطريق والنظافة العامة بشارع بورسعيد بنطاق أحياء وسط وشرق، كما قام محافظ الإسكندرية بالمرور على منطقة الشاطبي لتفقد وضع الشواطئ.

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وخلال تفقده للشاطئ، وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد، بإزالة كافة المخالفات الموجودة على شاطئ الشاطبي ورفع مستوى النظافة، كما وجه سيادته بمراجعة بنود عقد استغلال الشاطئ واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات الموجودة.

هذا وكلف محافظ الإسكندرية رئيس حي وسط برفع كافة أعمدة الإنارة المتهالكة بشوارع سعد زغلول وصفية زغلول ومنطقة الشاطبي، كما وجه سيادته مدير الإدارة العامة للحدائق المركزية بالبدء الفوري في رفع كفاءة الحدائق بنطاق حي وسط حفاظًا على المظهر الحضاري والجمالي وكونها متنفس طبيعي لعدد كبير من المواطنين.

جاء ذلك بحضور، اللواء خالد جمعة السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمسئولين من الجهات التنفيذية المعنية وبتواجد شرطة المرافق والمرور.

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الاسكندرية الفريق أحمد خالد حسن حدىق

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