رئيس مياه الأقصر يتفقد مشروع الصرف الصحي بالعديسات بحري ومحطة مياه الصعايدة



تفقد اللواء أركان حرب مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أعمال مشروع الصرف الصحى والشبكات الممتدة بشارع المستشفى بالعديسات بحرى أحد مشروعات البنك الافريقي تنفيذ شركة العبد

حيث أكد رئيس الشركة على اتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية والدقة فى التنفيذ، كما تفقد مستشفى العديسات حيث أكد على دور الشركة فى استدامة الخدمات المقدمة للمستشفى والمواطنين بقرية العديسات.

محطة مياه الصعايدة

وفي إطار المتابعة المستمرة لمشروعات الشركة، تفقد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، محطة مياه الصعايدة طاقة ١٧ الف م٣/ يوم ومحطة الترشيح الطبيعى 15م3/يوم بمركز الزينية إدارة شمال الأقصر.

وأشاد رئيس الشركة بمستوى العمل بالمحطات، وأكد على أهمية إتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية للعاملين.

وأوضح رئيس الشركة أن المحطة تخدم مركز ومدينة الزينية عدد سكان حوالى 80 ألف نسمة ، حيث تابع سيادته العمل بوحدات الآبار الشاطئية RBF ، حيث يجرى التشغيل التجريبي لعدد ٢ بئر شاطئ RBF بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية بالمحطة.



تاريخ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر

نتيجة لإحساس الدولة بالضرورة الكبيرة لإعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بمــا يكفل إنجاز الأهداف الإستراتيجية المرجو تنفيذها لصالح المواطن المصري؛ رأت الدولة إنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وذلك بقرارات جمهورية في عام 2004.

وتأسست الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقرار الجمهورى رقم 135 لسنة 2004 بإنشاء ٢٢٠ شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي شركاتها التابعة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتخضع لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.

وبمقتضى الفقرة الثالثة من القرار الجمهورى المشار اليه تم تحويل الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام لمياه الشرب والصرف الصحى شركات تابعة للشركة القابضة خاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ليصبح عدد الشركات التابعه 25 شركة تابعة تخدم 27 محافظة.

وتم إنشاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر بقرار السيد المهندس وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية برقم 392 لسنة 2007 بالتحول المباشر من الوحدات المحلية لنظام الشركات.

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