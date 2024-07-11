محافظ الأقصر يتفقد مشروعات حياة كريمة بإسنا

تفقد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر جولاته التفقدية بمدن ومراكز المحافظة، مركز ومدينة إسنا برفقة الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر ومحمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر وهدى المغربي السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة إسنا.

محطة رفع صرف صحي الحميدات

واستهل محافظ الأقصر جولته بتفقد محطة رفع صرف صحي الحميدات بقرية الدير، واستمع لشرح تفصيلى من المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر عن محطة الصرف ومد خدمة الصرف الصحي بقرى شرق مركز ومدينة إسنا ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري حياة كريمة، ووجه محافظ الأقصر بضرورة الانتهاء من رصف طريق مدخل قرية الدير عقب الانتهاء من إدخال كافة المرافق والخدمات.

مستشفى طيبة التخصصي

وتوجه إلى مستشفى طيبة التخصصي والتي تخدم قرابة 500 ألف نسمة، حيث استمع لشرح مفصل من الدكتور أحمد البرعي مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر عن الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفى.

كما تفقد الأجنحة الطبية بالمستشفى ومنها حضانات الأطفال والقسطرة القلبية والرعاية المركزة وقسم رعاية الجراحة واطمئن على الحالات المرضية ومرافقيهم، وأنه لا يوجد قوائم انتظار بالمستشفى.

وخلال الجولة أشاد محافظ الأقصر بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر وأنها تقدم للمواطنين خدمات طبية على مستوى عال يليق بهم.

وتعد مستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا أحد أكبر مستشفيات المحافظة، وتتكون من 6 أدوار ويضم المستشفى التخصصات الطبية المختلفة، وتعمل طوارئ المستشفى على مدار 24 ساعة.

المركز التكنولوجي ومجمع الخدمات بقرية النجوع

وتوجه محافظ الأقصر إلى مجمع الخدمات بقرية النجوع ضمن المجمعات الخدمية التي تم إنشائها ضمن مشروعات حياة كريمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من سكان قرى المركز.

واستمع المحافظ من المهندس حسني منصور رئيس جهاز التعمير بالبحر الأحمر للخدمات المختلفة التي يقدمها المركز للمواطنين بقرية النجوع حيث يضم المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين - سجل مدني - شهر عقاري - تموين - بريد - وحدة محلية - مجلس محلي - تضامن اجتماعي)، بما يساهم في توفير الوقت والمجهود للمواطنين وتحقيق طفرة فى تقديم الخدمات لهم، وتخفيفًا لأعباء تنقلهم بين المصالح الحكومية المختلفة.

كما تفقد المحافظ المنطقة المحيطة بالمجمع، والتي تشمل نقطة إسعاف نموذجية، وعدد من الوحدات السكنية التي تم تطويرها لأهالي المنطقة.

مبادرة حياة كريمة

وخلال الجولة أكد المحافظ أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، وأن حصاد هذه المبادرة يتمثل في تنفيذ خدمات للمواطنين مقدمة بشكل حضاري ونموذجي.

معبد إسنا

ثم توجة محافظ الأقصر إلى معبد إسنا واستمع لشرح الدكتور فتحي ياسين رئيس منطقة آثار مصر العليا عن المعبد واعمال الترميم القائمة به والمناطق الأثرية المحيطة بالمعبد التي تمثل العصور التاريخية المختلفة فيه.

وتوجه لوكالة الجداوي الأثرية والقيسارية وتطوير منطقة البازارات السياحية المجاورة للمعبد والورش الفنية للحرف التراثية، ثم توجه للكورنيش ومرسى إسنا، ووجه بالبدء الفوري لتطوير كورنيش إسنا، كما وجه برفع كفاءة طرق مدينة إسنا.