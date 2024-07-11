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رياضة

تشكيل طلائع الجيش لمباراة الزمالك في الدوري الممتاز

طلائع الجيش، فيتو
طلائع الجيش، فيتو

أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش، عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، مساء اليوم الخميس، على استاد الكلية الحربية، في لقاء مؤجل من الجولة السادسة عشر في الدوري الممتاز.

تشكيل طلائع الجيش ضد الزمالك

حراسة المرمى: عمر رضوان.

خط الدفاع: أحمد متعب، خالد سطوحي، محمد سمير، أحمد زولا.

خط الوسط: محمد هاني، فريد شوقي، محمد دياب، إسلام محارب، عبد الرحمن شيكا.

خط الهجوم: جودوين شيكا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد شعبان وأحمد الشيخ وكريم طارق والسيد أبو أمنه وعمر السعيد ويسري وحيد ومصطفى الخواجة وعلي حمدي وعمرو طارق.

تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – محمد عاطف.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – يوسف أوباما – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وحازم أسامة وسيد عبد الله "نيمار" ومحمد أشرف "روقا" ومحمد السيد وعمار ياسر وترافيس موتيابا ومهاب ياسر وإبراهيما نداي.
 

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طلائع الجيش الزمالك الدوري الممتاز عبد الحميد بسيوني

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