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أخبار مصر

الحكومة تعتزم تطوير 10 آلاف كيلو متر من شبكة الطرق الحالية في برنامجها الجديد

شبكة الطرق الجديدة،
شبكة الطرق الجديدة، فيتو
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تعتزم الحكومة المصرية تطويرورفع كفاءة 10 آلاف كيلو متر من شبكة الطرق الحالية بالإضافة إلى 7000 كيلو متر ازدواج طرق ضمن برنامج الحكومة الجديد.

تطوير شبكة الطرق والكباري

أطلقت الحكومة المصرية برنامج لتطوير البنية التحتية للطرق والكباري وتحسين الربط بين المناطق المختلفة، وذلك لأهمية الدور الحيوي الذي تلعبه شبكة الطرق والكباري لتسهيل حركة التجارة والنقل بشكل عام في جذب المزيد من الاستثمارات.

أهداف المشروع القومي للطرق 

يهدف المشروع القومي للطرق ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة علي طول المحاور الرئيسية بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية ممثلة في مناطق التعدين والسياحة والمساهمة في الخروج من الوادي الضيق وتعمير مناطق جديدة في الصحراء الغربية وشمال سيناء وخدمة مناطق التنمية الزراعي.

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برنامج الحكومة بمجلس النواب 

من المنتظر، أن تنتهى اللجنة من اجتماعاتها يوم الاثنين القادم لتسلم بعدها تقريرها  للمجلس، متضمنا التوصيات والملاحظات على برنامج الحكومة، حيث يناقش مجلس النواب التقرير فى جلسته العامة يوم الأحد الموافق 21 يوليو ويعقب للانتهاء من المناقشات التصويت على منح الثقة للحكومة ويكون القرار بأغلبية أعضاء المجلس.

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