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النقل تستعرض أعمال التشغيل اليومي للقطارات الروسية ذات التهوية الديناميكية (فيديو)

العربات الروسية،
العربات الروسية، فيتو
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استعرضت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية أعمال التشغيل اليومي لقطارات الدرجة الثالثة الروسية ذات التهوية الديناميكية على خطوط السكك الحديدية وذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير الوحدات المتحركة بالسكة الحديد.

 القطارات الروسية هي الصفقة الأكبر في تاريخ السكة الحديد 

تعتبر صفقة القطارات الروسية هي الأكبر في تاريخ هيئة السكك الحديدية حيث قدرت قيمتها  1.065 مليار يورو، ويتم تمويلها عبر قرض ميسر مقدم من "بنك أكزيم المجرى-الروسي"، وتم الانتهاء من توريد كافة القطارات نهاية العام 2023.

القطارات الروسية ذات التهوية الديناميكية 

كانت الوفود الفنية من هيئة السكك الحديد المصرية قامت بمراجعة الرسومات والتصميمات الخاصة بالبواجي ودوائر الهواء، وكذلك الاطلاع ومراجعة كل الرسومات والتصميمات الخاصة بهياكل العربات.

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