7 مليارات جنيه لـ 511 ألف مستفيد، إجمالي مصروفات صندوق تأمين الأسرة المصرية (انفوجراف)
يواصل صندوق نظام تأمين الأسرة، والذي تأسس بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي، استكمال دوره الاجتماعي والتكافلي الذي يساهم في مد مظلة الحماية الاجتماعية إلى جميع الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمة لهم.
أهمية صندوق نظام تأمين الأسرة
يستهدف الصندوق، تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، ويقوم بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو الأبناء والوالدين والصادر لهما أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية.
جدير بالذكر أن الأسر التي ترغب في الاستفادة من الصندوق تتقدم بطلب لفرع بنك ناصر الاجتماعي الواقع بدائرة محل الإقامة على النموذج المُعد لهذا للغرض مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم وصورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.