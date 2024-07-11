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أخبار مصر

7 مليارات جنيه لـ 511 ألف مستفيد، إجمالي مصروفات صندوق تأمين الأسرة المصرية (انفوجراف)

صندوق تأميت الأسر
صندوق تأميت الأسر المصرية، فيتو

 يواصل صندوق نظام تأمين الأسرة، والذي تأسس بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي، استكمال دوره الاجتماعي والتكافلي الذي يساهم في مد مظلة الحماية الاجتماعية إلى جميع الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمة لهم.

أهمية صندوق نظام تأمين الأسرة

 يستهدف الصندوق، تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، ويقوم بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو الأبناء والوالدين والصادر لهما أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية.

 جدير بالذكر أن الأسر التي ترغب في الاستفادة من الصندوق تتقدم بطلب لفرع بنك ناصر الاجتماعي الواقع بدائرة محل الإقامة على النموذج المُعد لهذا للغرض مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم وصورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده.

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