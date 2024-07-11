نيويورك تايمز: حملة بايدن تختبر بشكل سري قوة كاميلا هاريس في مواجهة ترامب

نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مصادر مطلعة في حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الحملة اختبرت بشكل سري قوة نائبة بايدن كاميلا هاريس ضد الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وأضافت أنه وبعد أسبوعين من أداء بايدن الذي وصف بـ"الضعيف" خلال المناظرة الرئاسية، يتم اختبار كيفية أداء هاريس على رأس قائمة بدلاء الرئيس بايدن.

استطلاع رأي عن استبدال بايدن بكاميلا هاريس

وافق أكثر من 70% من الأمريكيين وفقا لاستطلاع للرأي على ترشيح نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس بدلا من الرئيس الحالي جو بايدن في السباق الانتخابي.

بايدن، فيتو

وأجرت استطلاع الرأي مؤسسة YouGov بالتعاون مع مجلة "إيكونوميست"، حيث أعرب 73% ممن شملهم الاستطلاع عن موافقتهم على استبدال نائبة الرئيس كاميلا هاريس للرئيس بايدن.

في الوقت نفسه، فإن لدى 37% منهم فقط نظرة إيجابية تجاه هاريس. وتبلغ نسبة الأمريكيين ممن لديهم رأي إيجابي تجاه بايدن 37%، ومن لهم رأي إيجابي تجاه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب 41%.

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