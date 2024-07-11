الخميس 11 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

وزير الثقافة وقرينة الرئيس الصربي يفتتحان عددا من المعارض ضمن فعاليات أيام الثقافة الصربية

الدكتور أحمد فؤاد
الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، فيتو

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والسيدة تمارا فوتيتش قرينة الرئيس الصربي، منذ قليل، عددًا من المعارض الفنية والتاريخية الصربية، بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا، احتفالًا بمرور 116 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وصربيا. 

فعاليات الأيام الثقافية الصربية

وتتضمن المعارض كل من: معرضًا للحرف اليدوية الصربية، ومعرض للصور الفوتوغرافية بعنوان "تجربة صربيا الجبال والأنهار"، وذلك ضمن فعاليات "الأيام الثقافية الصربية". 

وتفقد هنو وفوتيتش معرض أخر يضم عددًا من مقتنيات السيدة الأولى زوجة الرئيس الراحل تيتو أحد مؤسسي حركة عدم الانحياز، والتي تحظى بتقدير بالغ من الشعب الصربي لدورها المجتمعي البارز خلال هذه الفترة، وصاحب المعرض عرض مادة فيلمية تشير لهذه الفترة.

وزير الثقافة 

وأشاد هنو باللوحات الفنية الصربية، مشيرًا إلى أنها تعبر عن طبيعة صربيا الساحرة وآثارها وبعضا من عاداتها وتقاليدها، مثمنًا العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وصربيا، خاصة على المستوى الثقافي.

قرينة الرئيس الصربي 

وأعربت قرينة رئيس صربيا عن سعادتها بإقامة هذه المعارض في مصر وخاصة في دار الأوبرا المصرية، هذا الصرح العريق، مؤكدة أن هذه المعارض تعبر عن روح وحضارة الشعب الصربي. 

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