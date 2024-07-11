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ثقافة وفنون

جولة مفاجئة لوزير الثقافة في المواقع الثقافية بساحة دار الأوبرا

الدكتور أحمد فؤاد
الدكتور أحمد فؤاد هنو، فيتو

قام الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بجولة تفقدية مفاجئة، لعدد من المواقع الثقافية، بساحة دار الأوبرا المصرية .

وتفقد وزير الثقافة قاعة آدم حنين ومسرح الهناجر بمركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع الإنتاج الثقافي، و"مركز الإبداع الفني"، التابع لصندوق التنمية الثقافية، و"المسرح الكبير، ومركز تنمية المواهب"، التابعين لدار الأوبرا المصرية.

واستمع الوزير إلى موهبة الغناء "ساندي" الحائزة على جائزة الدولة للمبدع الصغير "فرع الغناء"، وأثنى على موهبتها،  كما استمع لمواهب عدد من الأطفال الملتحقين حديثًا بمركز تنمية المواهب، وأكد حرص وزارة الثقافة على مواصلة دعم اكتشاف وصقل قدرات المواهب المصرية بمختلف مجالات الإبداع.

كما تفقد هنو التجهيزات والاستعدادات النهائية لاحتفالية "الأيام الثقافية المصرية الصربية "والتي تقام بدار الأوبرا المصرية الخميس بمناسبة مرور 116 عاما على العلاقات الدبلوماسية المصرية الصربية.

والتقى وزير الثقافة، بعدد من العاملين بهذه المواقع، واستمع لبعض مقترحاتهم ومطالبهم لتطوير العمل بمواقع عملهم، ووجه بدراسة تلك المقترحات تمهيدًا لتنفيذ المناسب منها في القريب العاجل.

وحث وزير الثقافة العاملين على بذل المزيد من الجهد لتحسين جودة الخدمة الثقافية المقدمة للجمهور المصري.

كما حرص وزير الثقافة، على زيارة مقر نقابة الفنانين التشكيليين، ولقاء عدد من الفنانين بمقر النقابة، معربًا عن تطلعاته بأن تشهد الفترة المقبلة حراكًا تشكيليًا متميزًا بمختلف أرجاء الجمهورية، وتأصيل دور الحركة التشكيلية في بناء الوعي المجتمعي المنشود.

وأكد وزير الثقافة، أن هذه الجولة تأتي استنادًا على قناعته بأن العمل الثقافي لا يحقق الأهداف المرجوة، إلا من خلال توفير بيئة عمل قائمة على أسس الانضباط والالتزام بالمعايير، والمتابعة الدورية للأداء بالمواقع الثقافية، للتعرف على أهم النقاط الإيجابية لدعمها، والسلبية لتقويمها، بما يكفل تطوير منظومة العمل الثقافي، وتحقيق مستهدفاتها المرتبطة ببناء الإنسان.

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