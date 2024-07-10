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رياضة

جدول مباريات الدوري الممتاز بالمواعيد الجديدة بعد موافقة مجلس الوزراء

الدوري المصري الممتاز
الدوري المصري الممتاز

الدوري المصري، أخطرت رابطة الأندية المحترفة، الأندية بمواعيد المباريات المتبقية في الدوري المصري بعد موافقة مجلس الوزراء بتعديل توقيتات المباريات بسبب ارتفاع درجات الحرارة. 

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ويليه الأهلي في المركز الثاني بعد ختام الجولة الـ 30 لمسابقة الدوري وقبل إنطلاق المباريات المؤجلة.

ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز 68 نقطة

2- الأهلي 57 نقطة

3- المصري البورسعيدي 51 نقطة

4- مودرن سبورت 44 نقطة

5- سموحة 42 نقطة

6- إنبي 42 نقطة

7- الزمالك 41 نقطة

8- زد اف سي 41 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا 41 نقطة

10- الاتحاد السكندري 38 نقطة

11- طلائع الجيش 35 نقطة

12- البنك الأهلي 33 نقطة

13- الجونة 32 نقطة

14- الإسماعيلي 31 نقطة

15- فاركو 29 نقطة

16- بلدية المحلة 23 نقطة

17- المقاولون العرب 20 نقطة

18- الداخلية 19 نقطة

 

نتائج مباريات الجولة الـ30 لبطولة الدوري المصري 

المقاولون ضد مودرن سبورت (تأجلت)

سموحة ضد إنبي  2-0

زد ضد البنك الأهلي 0-1

بلدية المحلة ضد المصري 0-1

الجونة ضد سيراميكا كليوباترا 0-0

الزمالك ضد الاسماعيلي 2-1

فاركو ضد الداخلية 2-0

الاتحاد ضد بيراميدز 0-4

الأهلي ضد طلائع الجيش  2-0

 

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الدوري المصري رابطة الأندية المحترفة مجلس الوزراء درجات الحرارة بيراميدز

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