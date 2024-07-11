جامعة بنها تتقدم 12 مركزا عالميا في تصنيف ويبومتركس الإسباني للاستشهادات المرجعية

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها عن تقدم الجامعة عالميًا في تصنيف ويبومتركس للاستشهادات المرجعية نسخة يوليو 2024، حيث جاءت في الترتيب 1087 عالميا، ضمن 6028 مؤسسة بحثية وجامعة تم إدراجها في هذا الإصدار بتقدم 12 مركزا عن الإصدار السابق، كما احتلت الترتيب التاسع بين الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية، والتي بلغ عددها51 جامعة حكومية وخاصة وأهلية.

حققت الجامعة زيادة في عدد الاستشهادات العلمية المرجعية من الإنتاج الفكري للجامعة، بلغت في هذا الإصدار 282,420 استشهاد مقارنة بالإصدار السابق والذي بلغ 246,127 استشهاد بزيادة قدرها 36,293 خلال ستة أشهر.

وأشار الجيزاوي أن التصنيف قد اعتمد على حساب الاستشهادات المرجعية من خلال الحسابات المعلنة على محرك البحث العلمي جوجل سكولار لـ 310 من هيئة التدريس التي تحمل اسم الجامعة "Benha University" بعد استبعاد اعلى 20 ملف شخصي من القائمة.

وأضاف رئيس الجامعة أن تقدم جامعة بنها في هذا التصنيف يأتي نتيجة للدور الذي تبذله الجامعة في دعم البحث العلمي من خلال تحفيز أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وشباب الباحثين لنشر أبحاثهم العلمية في مجلات مصنفة دوليا ذات معامل تأثير عالي.

وأوضح أن تصنيف ويبومتركس يعد من أهم التصنيفات الدولية ويعتمد على تقييم الجامعات العالمية من حيث مكانة البحث العلمي بها، كما يهدف إلى تحسين وجود مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على شبكة الإنترنت، وتشجيع نشر المقالات العلمية المحكمة بطريقة الوصول المفتوح.

وساعدت المجلات العلمية المحكمة التي تصدرها الجامعة وكلياتها على ذلك بجانب نشر الانتاج الفكري في الدوريات العلمية المصنفة بقواعد البيانات العالمية، كذلك إنشاء حسابات على الباحث العلمي جوجل سكولار تحمل اسم الجامعة، متاح من خلاله الإنتاج العلمي لعضو هيئة التدريس.

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