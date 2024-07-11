الخميس 11 يوليو 2024
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حوادث

إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم على طريق بنها الحر

حادث تصادم بالقليوبية،
حادث تصادم بالقليوبية، فيتو

أصيب 5 أشخاص جراء حادث تصادم سيارتين على طريق بنها الحر في محافظة القليوبية، وجرى نقل المصابين لمستشفى التأمين الصحي ببنها.

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حالدث مروري بطريق بنها الحر

ودفعت الأجهزة الأمنية بمعداتها لإزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين، على طريق بنها الحر بمحافظة القليوبية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص جراء الحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وجرى نقل المصابين إلى المستشفى بنها للتأمين الصحي في بنها، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها أمام المواطنين بسهولة ويسر.

 

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