مهرجان العلمين 2024، تخصيص 60% من الأرباح لصالح فلسطين.. حفلات غنائية لـ منير وكاظم الساهر وويجز.. تنظيم أنشطة للأطفال.. وإقامة الفعاليات صباحا لترشيد الكهرباء

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تدشين الدورة الثانية لـ مهرجان العلمين الجديدة الترفيهي، وذلك خلال مؤتمر صحفى أُقيم مساء اليوم الإثنين.

وفي بداية المؤتمر قررت إدارة المهرجان أن تطلق نسخته الثانية بشعار "العالم علمين" رافعًا علم فلسطين، إلى جانب العلم المصري كنوع من مساندة الشعب الشقيق جراء ما يعانوه من جرائم حرب.

كما قرر المهرجان بتخصيص 60% من أرباح النسخة الثانية من المهرجان 2024 لدعم أهلنا في فلسطين، بمعنى أن كل عائلة مصرية أو عربية تشارك في أنشطة وفعاليات المهرجان، ستقوم بدعم عائلة فلسطينية.

مهرجان نبتة للأطفال في قلب العلمين

و أعلن مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية تخصيص مهرجان خاص للطفل، وهو مهرجان نبتة في دورته الأولى، ورئيسه الفنان أحمد أمين.

وقال أحمد أمين من خلال المؤتمر الصحفي للنسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة: “أنا عندي ابني الصغير، عنده 4 سنين وبيسألني دايما ليه الطفل بيستمتع بأقل الإمكانيات، أنا لما بكون قريب من الأطفال بحس أن عندهم حاجات مش عندنا دلوقتي، وعندهم خيال أوسع، والطفل بيستمتع بأقل الإمكانيات وأنا من زمان قريب من الأطفال بعيدا عن أني كنت 10 سنين رئيس تحرير مجلة خاصة للأطفال”.

حفلات ومسرحيات الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة

وتشهد الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، انطلاق 10 حفلات غنائية لباقة من ألمع نجوم الغناء أبرزهم محمد منير، عمرو دياب، تامر حسني، سعاد ماسي، فريق كايروكي، ديانا حداد وويجز.

وتم الإعلان أيضا عن عرض 6 مسرحيات مختلفة ضمن الفعاليات الثقافية، ومن ضمن الفعاليات مهرجان الطعام للتذوق.

كما هناك أيضا عدد من الفعاليات الرياضية ومسابقات خاصة لذوي الهمم.

إقامة فعاليات مهرجان العلمين في الفترة الصباحية ترشيدًا للكهرباء

أعلنت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية عن إقامة معظم الفعاليات في الصباح ترشيدا للكهرباء.

وقال عمرو الفقي العضو التنفيذي للشركة المتحدة من خلال المؤتمر الصحفي: “مهرجان العلمين هو أحد المهرجانات التي تهتم بها الشركة، وهناك العديد من المهرجانات في محافظات مصر”.

وأكد عمرو الفقي أن النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة تشمل 35 فعالية مختلفة، وستشمل العديد من المفاجآت.

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية ينطلق في الفترة من 11 يوليو وحتى 30 أغسطس.

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