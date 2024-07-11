طريقة عمل صوص الكراميل، في البيت زي الجاهزة

طريقة عمل صوص الكراميل، من الوصفات التي يمكنك إجادة طريقة عملها في البيت بكل سهولة، بدلا من شرائها بأضعاف تكلفة عملها في البيت، ومكوناتها متوفرة في كل بيت، فهي تتكون فقط من السكر واللبن وقليل من النشا.



وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل صوص الكراميل في البيت، للتوفير في الميزانية، بدلًا من شرائه جاهزا.



مقادير عمل صوص الكراميل الاحترافي



كوب ونصف سكر

كوب لبن سائل (لبن عادي مش مكثف)

2 ملعقة صغيرة نشا

ربع كوب زبدة



صوص الكراميل

طريقة عمل صوص الكراميل خطوة بخطوة



اولا نضع السكر على النار في اناء عميق، ونتركه على نار هادئة، حتى يذوب ذوبانا كاملا.

ثم نضع ثلاث ارباع كوب اللبن على السكر، ونترك ربع الكوب المتبقي جانبا.

عند إضافة اللبن على السكر، سنلاحظ فوران السكر بسرعة، ولهذا لابد من استخدام إناء عميق.

وبعد الفوران سيبدأ السكر في الهدوء والنزول في القاع، وسنلاحظ تكون كتل من السكر، لذلك لابد من التقليب المستمر حتى يذوب السكر في اللبن تماما.

لابد من التقليب بشكل مستمر حتى تكون النتيجة مرضية، وبعد تمام الذوبان أضيفي ربع كوب زبدة صفراء، مع التقليب حتى يتجانس قوام الخليط.

ثم نضيف ملعقتين النشا في ربع كوب اللبن المتبقي ونقلبهم جيدا، ثم نضيف عليهم صوص الكراميل، ونقلب جيدا، حتى يغلظ قوام صوص الكراميل، وعندها سيكون جاهزا للاستخدام.



طريقة عمل صوص الشوكولاتة



صوص الشوكولاتة



وتقدم الشيف داليا شبانة في السطور التالية، طريقة عمل صوص الشوكولاتة في البيت، كالمحترفين



مقادير صوص الشوكولاتة

٥ ملاعق كبيرة كاكاو خام

٢ ملعقة كبيرة زبدة بحرارة الغرفة

٢ملعقة كبيرة لبن بودرة

ملعقة صغيرة فانيليا

١/٢ كوب سكر ناعم

١/٤ كوب ماء



طريقة عمل صوص الشوكولاتة



تخلط جميع المكونات وتوضع فى قدر على النار.

لا تتوقفي عن التقليب المستمر؛ حتى يصبح الصوص سميك وناعم.

يترك جانبا ليبرد ثم يكون جاهزا للاستخدام.



طريقة عمل صوص الفراولة



صوص الفراولة

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، أسهل وأسرع طريقة لعمل صوص الفراولة في البيت، لتزيين مختلف الحلويات.



مكونات صوص الفراولة:

كيلو فراولة مغسولة ومقطعة.

كوب سكر.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة فانيليا.

2 نقطة لون طعام أحمر.



خطوات عمل صوص الفراولة



على نار متوسطة ضعي جميع المقادير، وقلبي جيدًا لمدة 5 دقائق.

بواسطة هرّاسة البطاطس اهرسي الفراولة جيدًا، اوالهاند بليندر او الخلاط واتركي الخليط حتى يغلي.

صفي الفراولة جيدًا، ثم خذي السائل المُصفى، وضعيه على النار، واتركيه يغلي لمدة 3 دقائق.

أضيفي لون الطعام وقلبي باستمرار لمدة دقيقتين، ثم ارفعيه واتركيه جانبًا ليبرد.

يمكنكِ إضافة بعض الفراولة، إذا رغبتِ بقطع فراولة مع الصوص.

يمكنك الاحتفاظ به في الثلاجة مدة تتراوح بين أسبوع إلى عشرة أيام.



طريقة عمل الارز باللبن بصوص الكراميل





وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل أرز باللبن بصوص الكراميل، من صنع يديك، والذي سيخطف عقول كل أفراد الأسرة، خاصة الأطفال الصغار.



المكونات:



لتر حليب

180جرام رز مصري مدور

50جرام سكر

عود فانيلا

رشة ملح



الطريقة:



يغلى اللبن والفانيلا مع بعض، ثم يضاف الأرز والسكر والملح، ويغطى ويترك إلى أن ينضج الرز ويتخن.



ثم يصب في اكواب التقديم.



لتحضير الكراميل:

150جرام سكر

150 مل كريما

20جرام زبدة مملحة

ملعقة كبيرة ماء



يذاب السكر على النار مع ملعقة الماء، ويحرك حتى يتم الحصول على كراميل.

يرفع من على النار، وتضاف الكريما ونحرك إلى الدوبان.

تضاف الزبدة ونحرك جيدا.

يسكب كمية معقولة من الكراميل على وجه الرز باللبن

وبالهناء والشفاء.