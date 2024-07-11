حزب الله يستهدف مبنيين يستخدمهما جنود الاحتلال في مستعمرة شتولا بالصواريخ

أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، عن استهداف مبنيين يستخدمهما الجنود الإسرائيليون في مستوطنة شتولا بالصواريخ الموجهة، وأكد أنه أصابهما بشكل مباشر.

حزب الله يقصف تجمعا لجنود الاحتلال بالصواريخ

وجاء في بيان حزب الله، أنه قصف انتشارا لجنود العدو في محيط ثكنة زرعيت بصاروخ بركان.

أعلن حزب الله اللبناني ، اليوم الخميس، تنفيذ هجوم جوي بالمسيرات على مقر قيادة ‌كتيبة المدفعية الإسرائيلية التابعة للفرقة 146 جنوب كابري.

هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية

ونفذت قوات حزب الله اللبناني في عمليتين منفصلتين، هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث لقيادة ‌‏كتيبة المدفعية التابعة للفرقة 146 جنوب كابري.

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