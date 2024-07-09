حزب الله يعلن قصف هدف إسرائيلي في مستعمرة أفيفيم

أعلن حزب الله اللبناني مساء اليوم الثلاثاء قصف مبنى يستخدمه جنود جيش الاحتلال في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز»، إنه في أعقاب مقتل قادة كبار في غارات جوية إسرائيلية كانت تستهدفهم، لجأت جماعة حزب الله اللبنانية لاستخدام بعض التقنيات القديمة مثل استخدام الرموز في الرسائل وخطوط الهواتف الأرضية وأجهزة البيجر لمحاولة التهرب من تكنولوجيا المراقبة المتطورة لإسرائيل.

تعامل حزب الله مع تكنولوجيا المراقبة الإسرائيلية



وبدأت الجماعة أيضا في استخدام التكنولوجيا الخاصة بها، منها الطائرات المسيرة، لدراسة ومهاجمة قدرات إسرائيل على جمع المعلومات الاستخبارية، فيما وصفه زعيم حزب الله حسن نصر الله بأنه استراتيجية "إعماء العدو وصم آذانه باستهداف التجهيزات الفنية والرادارات والمناطيد".

ويتبادل الجانبان إطلاق النار منذ أن دخلت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، في حرب مع إسرائيل في أكتوبر الماضي، وفي الوقت الذي لا يزال فيه القتال على الحدود الجنوبية للبنان تحت السيطرة نسبيا، فإن تصاعد حدة الهجمات في الأسابيع القليلة الماضية يزيد من المخاوف من إمكانية تحوله إلى حرب شاملة.



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