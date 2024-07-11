كولر يرفض الحلول المحلية بعد فشل صفقة محمد بن رمضان

رفض مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، كافة البدائل التي عرضتها لجنة التخطيط بعد صعوبة ضم النجم التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرانكفاروشي المجري، في انتقالات الصيف.

وفشلت صفقة محمد علي بن رمضان بعد تمسك وإصرار فريق فرينكافورزي المجري، ببيع اللاعب مقابل 4 ملايين دولار في الوقت الذي عرض الآخر 3 ملايين دولار فقط.

وكان النادي المجري قد عرض مبلغ 4.5 مليون دولار للموافقة على انتقال اللاعب للأهلي ولكن إدارة الفريق وصلت إلى 4 ملايين فقط وهو ما تمسك به النادي المجري في الوقت الذي يرغب في المارد الأحمر في إنهاء الصفقة مقابل 3 ملايين دولار.

فيما رفض كولر التعاقد مع أي لاعب محلي من الدوري المصري بديلا لمحمد علي بن رمضان.

ويستعد النادي الأهلي للمواجهة المرتقبة أمام بيراميدز يوم الجمعة المقبل الموافق 12 من شهر يوليو الجاري، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة 14 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في التاسعة مساء غدا الجمعة وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

أرقام الأهلي في الدوري الممتاز بالموسم الحالي

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 57 نقطة، حيث خاض 23 مباراة حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في 18 مباراة وتعادل في 3 وخسر في مواجهتين.

الأكثر تسجيلا للأهداف وثاني أقوى خط دفاع

ويعد لاعبو النادي الأهلي الأكثر تسجيلا للأهداف خلال الموسم الحالي حتى الآن حيث استطاعوا تسجيل 54 هدفا.

أما على مستوى الدفاع يصنف المارد الأحمر كثاني أقوى خط دفاع في الدوري بعدما تلقت شباكه 20 هدفا.