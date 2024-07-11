الخميس 11 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كولر يرفض الحلول المحلية بعد فشل صفقة محمد بن رمضان

محمد علي بن رمضان،
محمد علي بن رمضان، فيتو

رفض مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، كافة البدائل التي عرضتها لجنة التخطيط بعد صعوبة ضم النجم التونسي محمد علي بن رمضان  لاعب فرانكفاروشي المجري، في انتقالات الصيف.

وفشلت صفقة محمد علي بن رمضان بعد تمسك وإصرار فريق فرينكافورزي المجري، ببيع اللاعب مقابل 4 ملايين دولار في الوقت الذي عرض الآخر 3 ملايين دولار فقط.

وكان النادي المجري قد عرض مبلغ 4.5 مليون دولار للموافقة على انتقال اللاعب للأهلي ولكن إدارة الفريق وصلت إلى 4 ملايين فقط وهو ما تمسك به النادي المجري في الوقت الذي يرغب في المارد الأحمر في إنهاء الصفقة مقابل 3 ملايين دولار.

فيما رفض كولر التعاقد مع أي لاعب محلي من الدوري المصري بديلا لمحمد علي بن رمضان.

ويستعد النادي الأهلي للمواجهة المرتقبة أمام بيراميدز يوم الجمعة المقبل الموافق 12 من شهر يوليو الجاري، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة 14 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقناة الناقلة 

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في التاسعة مساء غدا الجمعة وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.  

أرقام الأهلي في الدوري الممتاز بالموسم الحالي  

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 57 نقطة، حيث خاض 23 مباراة حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في 18 مباراة وتعادل في 3 وخسر في مواجهتين.

الأكثر تسجيلا للأهداف وثاني أقوى خط دفاع  

ويعد لاعبو النادي الأهلي الأكثر تسجيلا للأهداف خلال الموسم الحالي حتى الآن حيث استطاعوا تسجيل 54 هدفا.

أما على مستوى الدفاع يصنف المارد الأحمر كثاني أقوى خط دفاع في الدوري بعدما تلقت شباكه 20 هدفا. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

محمد علي بن رمضان الاهلي وبيراميدز الأهلي التونسي محمد علي بن رمضان بطولة الدوري المصري

مواد متعلقة

تشافي يرد على عرض اتحاد جدة السعودي لقيادة الفريق

هيئة استاد القاهرة ترد على مطالب رابطة الأندية بتأجيل أعمال الصيانة

المنتخب الأوليمبي ينتظر استلام تأشيرات السفر إلى معسكر بوردو

مولر يقرر اعتزال اللعب الدولي

بعد هدف لامين يامال بمرمى فرنسا، أصغر 5 هدافين في تاريخ كأس أمم أوروبا (فيديو)

تأجيل سفر بعثة منتخب مصر الأولمبي إلى باريس

حقيقة استبعاد كهرباء من قائمة كولر أمام بيراميدز

الأهلي يعرض تعديل عقد عبد المنعم وموقف غريب من اللاعب

الأكثر قراءة

شهد سعيد كلمة السر، النشطاء يكشفون الفيديو المتسبب في إنهاء التعاقد مع شوبير

قفرة كبيرة في أسعار الذهب اليوم الخميس

بعد إنهاء التعاقد مع شوبير، تعرف على مصير برنامج "ملعب أون تايم"

صندوق النقد يكشف السبب الحقيقي لإرجاء صرف الشريحة الثالثة من القرض لمصر

انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

تنسيق الدبلومات الفنية 2024، الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية

حملات مكثفة واجتماعات متواصلة منذ تكليف خالد سعيد محافظا للإسكندرية

الأرصاد الجوية تكشف عن تغير صادم في درجات الحرارة هذا الصيف

منوعات

المزيد

الشواطئ المجانية بمدينة العلمين الجديدة تشهد إقبالا كبيرا من الأهالي (صور)

فقدان 65 ألفا من أكواب القهوة في مصنع تسلا بأوروبا

بريطانيا تدرس تشديد قوانين حيازة القوس والنشاب لهذا السبب

طرح أكبر هيكل عظمي لديناصور للبيع بسعر خيالي (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بالبنك المركزي مساء اليوم الخميس

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الخميس

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 11-7-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

التخبط الرياضي عرض مستمر.. التفاصيل الكاملة لأزمة جنة عليوة وشهد سعيد (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الهواري: المبالغة في إثبات وصف البشرية لرسول الله تقليل من مقامه نبيا

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن التقرب إلى الله (فيديو)

أنيسة بنت الحارث، شقيقة النبي المجهولة وأخته من الرضاعة

المزيد
الجريدة الرسمية