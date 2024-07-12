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حالة الطقس اليوم الجمعة 12- 7 -2024 بمحافظة البحيرة

حالة الطقس بمحافظة
حالة الطقس بمحافظة البحيرة، فيتو

حالة الطقس، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس  بمحافظة البحيرة اليوم، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقس شديد الحرارة نهارًا،  معتدل ليلًا، على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات  الحرارة 39 درجة نهارًا  و25 درجة  ليلا.

حالة الطقس، تستمر الموجة شديدة الحرارة اليوم الجمعة، على أن تبدأ درجات الحرارة فى الانخفاض التدريجى يوم السبت المقبل من 2:3 درجات مئوية.

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، اليوم الجمعة، حيث تستمر الموجة شديدة الحرارة لتصل إلى ذروتها.

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا معتدل رطب ليلًا على أغلب الأنحاء.

وتوقعت أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

حالة الطقس ليلًا
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس معتدل ورطب ليلًا على شمال البلاد مائل للحرارة رطب ليلا  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارًا
كما توقعت أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحري وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

حالة الطقس ليلًا
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضا أن يسود طقس معتدل ورطب ليلًا على شمال البلاد مائل للحرارة رطب ليلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية اليوم على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة على كافة الأنحاء.


حالة الطقس اليوم
كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة:42

درجة الحرارة الصغرى: 28

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة المحسوسة: 36

درجة الحرارة الصغرى: 24

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة المحسوسة:38

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:43

درجة الحرارة المحسوسة:45

درجة الحرارة الصغرى: 31

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 43

درجة الحرارة المحسوسة: 45

درجة الحرارة الصغرى: 27

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:45

درجة الحرارة المحسوسة: 46

درجة الحرارة الصغرى:30

 

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شديد الحرارة، حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة 12-7-2024

 

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