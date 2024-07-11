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شديد الحرارة، حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة 12-7-2024

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الجمعة، حيث تستمر الموجة شديدة الحرارة لتصل إلى ذروتها، ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا معتدل رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 11 - 7 - 2024

حالة الطقس غدا الخميس 11- 07- 2024 في محافظة الفيوم

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

 

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية  وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل رطب ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة رطب ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.


وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية اليوم على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة على كافة الأنحاء


حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة:42

درجة الحرارة الصغرى: 28

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة المحسوسة: 36

درجة الحرارة الصغرى: 24

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة المحسوسة:38

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:43

درجة الحرارة المحسوسة:45

درجة الحرارة الصغرى: 31

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 43

درجة الحرارة المحسوسة: 45

درجة الحرارة الصغرى: 27

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:45

درجة الحرارة المحسوسة: 46

درجة الحرارة الصغرى:30

 
 

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