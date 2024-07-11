بدء محاضرات المستوى الثاني بدورات الذكاء الاصطناعي والبرمجة للأطفال بمكتبة دمنهور

شهدت مكتبة مصر العامة بدمنهور بمحافظة البحيرة، بدء محاضرات المستوى الثاني Scratch بدورات الذكاء الاصطناعي والبرمجة للأطفال، الذي تقام تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة في إطار الجهود المبذولة لإعداد جيل قادر على مواكبة التغيرات المعاصرة والتكنولوجيا المتطورة.

اختبارات كورس الذكاء الاصطناعي للأطفال من سن 8 إلى 15 عاما

كانت مكتبة مصر العامة بدمنهور، قد عقدت اختبارات كورس الذكاء الاصطناعي للأطفال من سن 8 إلى 15 عاما، وذلك بقاعة الحاسب الآلي بالمكتبة للمشاركة في اختبارات تحديد مستوي ذكاء الطفل، تمهيدا لمشاركته وتحديد مدي قدرته علي استيعاب المادة العلمية المقدمة من مدربة متخصصة ذات الكفاءة العلمية والمهارية لتعليم علوم الحاسب الآلي للأطفال.

تصميم تطبيقات الموبايل وبرمجة لغة “باثيون”

وأشار أحمد الهواشي - مدير المكتبة أن التدريب يحتوي على مستوى مبدئي في التعريف بالذكاء الاصطناعي للأطفال ومدي إمكانية التواصل مع الحاسب الآلي بالرموز والبرمجة لاعداده لتنفيذ وظائف شبيهة بالبشر، وكذلك التدريب علي تصميم الألعاب الإلكترونية، تصميم تطبيقات الموبايل، وبرمجة لغة "باثيون" لإعداد اطفال في بداية الطريق يستطيعوا تحويل الحاسب الآلي ليفكر كالإنسان.