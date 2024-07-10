الأربعاء 10 يوليو 2024
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خارج الحدود

اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال بمخيم طولكرم

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم طولكرم شرقي المدينة.

اشتباكات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية 

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم طولكرم.

واعتقلت قوات الاحتلال اثنين من محل أسمدة زراعية بعد اقتحام بلدة علار شمال مدينة طولكرم.
 
الاحتلال يقتحم مدنا بالضفة في وقت متزامن

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال تقتحم مدن رام الله وطولكرم وأريحا وسلفيت والخليل في وقت متزامن، وتدهم مناطق فيها.

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قوات الاحتلال تقتحم مدينة ومخيمي طولكرم وتدمر بنيتهم التحتية وتحاصر المستشفيات (فيديو)

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قوات الاحتلال المقاومة الفلسطينية طولكرم إسرائيل الضفة الغربية

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