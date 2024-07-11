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خارج الحدود

بوتين: مجموعة بريكس تهتم بزيادة التعامل بالعملات الوطنية

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس إن مجموعة "بريكس" تولي اهتماما كبيرا لزيادة حصة المعاملات بالعملات الوطنية في التجارة والاستثمار.

وأضاف بوتين، في كلمة بالمنتدى البرلماني لمجموعة "بريكس" المنعقد في بطرسبورغ الروسية: "نولي اهتماما كبيرا لمسألة زيادة حصة العملات الوطنية في التجارة والاستثمار، فضلا عن تطوير أدوات مالية آمنة وموثوقة وآليات تسوية متبادلة".

توسيع استخدام المعاملات بالعملات الوطنية وتقليص التعامل بالدولار

وتحاول مجموعة بريكس توسيع المدفوعات غير المرتبطة بالدولار، حيث تسعى دول المجموعة للتخلي عن منظومة "سويفت" التي تسيطر عليها الولايات المتحدة.

 

وتشمل خطط المجموعة، التي تضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند والسعودية والإمارات ومصر وإثيوبيا وإيران، إنشاء منصة دفع مشتركة.

مجموعة البريكس تمثل 45 % من سكان العالم

وتمثل مجموعة "بريكس" الآن 45% من سكان العالم، حيث تضم مجموعة "بريكس" كلا من روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا ومصر وإثيوبيا وإيران والإمارات والسعودية.

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